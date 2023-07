El Club Guadalajara sostendrá la noche del jueves 13 de julio su último encuentro dentro del Torneo Apertura 2023 antes de partir a su participación en la Leagues Cup en Estados Unidos, por lo que habrá varias semanas sin futbol de la Liga MX que no solo podría afectarle a los rojiblancos que han arrancado con buenos resultados, sino a la afición que no está muy convencida de este tipo de competencias.

El Rebaño Sagrado marcha con marca perfecta hasta antes de medirse a los Rayos dentro de la Jornada 3, pues derrotaron a León en la Fecha 1 por marcador de 2-1 y a San Luis 3-1, con lo cual se empieza a colocar en la parte alta de la tabla de pospones y podrían sumar un triunfo más al ser favoritos recibiendo a los necaxistas.

De este manera, Chivas se despedirá casi un mes de la Liga MX con la ilusión entre su público de que puede volver a competir por el campeonato mexicano como lo hicieron la temporada anterior, pese a todos los pronósticos en contra por las llegadas de Fernando Hierro a la dirección deportiva y Veljko Paunović como entrenador.

¿Hasta cuándo volverá Chivas jugar en la Liga MX?

Guadalajara hará su debut en la Leagues Cup, que se realizará en la Unión Americana del 21 de julio al 19 de agosto, frente a Cincinnati el 27 de julio y el 31 del mismo mes se medirá al Sporting Kansas City, escuadras con las que comparte el Grupo Central. De ganar sus duelos o hacer la mayor cantidad de puntos avanzará a la siguiente fase.

No obstante, para que vuelvan a jugar en el torneo mexicano la única fecha segura es la del 26 de agosto por la Jornada 6 cuando visiten a Santos Laguna, es decir, las jornadas 4 y 5 siguen sin una fecha definida, por lo tanto se podrán organizar una vez que vaya avanzando la Leagues Cup. Si los rojiblancos llegaran hasta las últimas instancias no volverían a suelo azteca antes del 19 de agosto.