Si alguien debe ser el más contento por el momento que vive Yael Padilla con las Chivas de Guadalajara es el entrenador Veljko Paunović, quien le dio la oportunidad de integrarlo al primer equipo desde la campaña anterior y en este Torneo Apertura 2023 ha respondido con goles, sin embargo le envió una clara advertencia para el resto de la campaña.

En conferencia de prensa este miércoles 12 de julio, previo al duelo que sostendrán el jueves contra Necaxa en el partido por la Jornada 3, el técnico serbio del Rebaño Sagrado afirmó que el trabajo del cuerpo técnico y toda la institución con sus nuevos valores no es nada más ponerlos a jugar y darles la oportunidad, también arroparlos para que no pierdan el piso y en el caso particular de Yael le recordó que no ha logrado nada todavía.

“A Yael, intentamos protegerlo, no hay un enemigo ahí. Hay que ser muy sabio, porque debe disfrutar de su momento. Hay que darle herramientas para que puedan manejarse con esta situación, porque todos hemos soñado con debutar, marcar un gol y tener a la gente entusiasmada, convertirse en un pequeño ídolo, eso es algo que uno tiene que disfrutar, pero es importante mencionar cómo se lleva esa fama”.

“Nosotros tenemos gente que ha pasado por esos momentos, jugadores, ex jugadores que han manejado esto en el entorno. Y en grandes escenarios como el Atlético de Madrid, Real Madrid. Todos son países y entornos que te dan esa experiencia con eso estamos muy pendientes, contando lo negativo que pueda surgir, pero Yael está llevando muy bien su situación y demostrando su enfoque y sus ganas. Todavía no ha conseguido nada, todavía pueda dar más. Y en su entorno también darle hay que cariño y confianza”, comentó Paunovic.

Chivas tiene mucho por mejorar en el Apertura 2023, confesó Paunovic

Por otro lado, Pauno señaló que los seis puntos que acumulan en dos partidos no son para nada el resultado de un trabajo perfecto como los números lo indican, pues enumeró algunas fallas puntuales que han tenido en este arranque de la campaña.

“Ha habido mejora y hemos mostrado muchas veces el equipo que queremos ser, me gustaría dominar el balón y ser contundentes en las llegadas. Creo que es algo que podemos mejorar y al mismo tiempo tenemos que tener, una es técnica táctica, no permitir tantas llegadas a nuestros rivales en la contra, erradicar las pérdidas dañe balón que son inaceptables y en otro lado el rival es capaz de robarnos el balón y ahí hay que mejorar y la marca en ataque, es otro tema que hay que manejar”.

“El crecimiento en gestionar los partidos, me refiero a conceder el gol, yendo 2-0 en casa, en el ultimo partido, en una jugada prevenible e irnos al descanso al 2-1 con tarjeta amarilla, como que se nos caen la concentración, más madurez e imponerse a la adversidad que pueda tener el rival. Eso nos paso en la segunda parte de la Final, ya hablé del tema y me siento responsable, tenemos que aprender y mejorar no vale aceptar los errores nada más”, abundó el timonel del Rebaño.