Histórico de Chivas apaga elogios sobre Yael Padilla: Juega bien pero no es figura, le falta mucho

La grata sorpresa que ha resultado Yael Padilla en el Club Guadalajara tiene conformes a los aficionados, pero en un análisis más profundo un histórico del equipo rojiblanco como lo es Ricardo el Snoopy Pérez afirmó que se debe tomar con reservas el buen momento del juvenil de 17 años que suma dos goles en la misma cantidad de partidos en el inicio del Torneo Apertura 2023.

El Snoopy es una de las principales figuras del Rebaño Sagrado en la década de los 70 y 80, por lo cual cuenta con los argumentos de lo que significa portar la camiseta tapatía y al ver el buen arranque que ha tenido Yael Padilla aprovechando la confianza del entrenador, Veljko Paunović, también desea que no baje su rendimiento.

Pero para ello, el exdelantero de Chivas señaló que se debe tener calma con el joven, quien le marcó el gol de la victoria a León y uno más frente a San Luis, sin embargo no le extrañaría que saliera a la banca en los siguientes partidos, a pesar de que frente a los potosinos fue titular.

“No estamos diciendo que es la gran figura ya que le falta mucho trabajo, es el inicio, empezó con el pie derecho y no debe de soltarlo. Ahí yo creo que es responsabilidad del cuerpo técnico de saber hasta cierto punto cómo lo va a llevar, porque van a llegar los otros tres jugadores que están con selección y pues es un jugador novato y los otros tres tienen jerarquía, posiblemente tendrá que ir a la banca. Ni la directiva debe de estar pensando en que es la figura ni mucho menos, es un buen jugador pero tiene que ir paso a paso. Es un muchacho que sabe encarar, que se perfila bien, que sabe manejar los tiempos, no se queda pegado a las bandas, va al centro y ahí metió el gol, ahí apareció, entonces es un muchacho que si lo llevan poco a poco podrá dar resultados”, comentó el Snoopy al diario ESTO.

Ricardo Pérez no ve a Chivas como campeón

Por otro lado, las dos victorias no son un indicativo de que Guadalajara pueda pensar en el campeonato del Apertura 2023, según la apreciación del jugador que militó por 11 años en el Rebaño: “Ha conseguido seis de seis puntos a pesar de que tiene bajas importantes de jugadores que son titulares porque a la hora que aparezcan Alexis Vega, Roberto Alvarado y Érick Gutiérrez el equipo se mostrará diferente. Sí veo a Chivas fuerte, no digo que está para campeón porque hay varios equipos, no todos eso es claro, pero sí como ocho equipos que pueden ser campeón y Chivas está entre ellos“.