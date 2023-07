La delantera de las Chivas de Guadalajara Femenil, Adriana Iturbide señaló que es difícil no adentrarse en el tema que le ha dado vuelta a la Liga MX Femenil en los días recientes, después de que fuera encarcelado un hombre que acosaba a jugadoras de América y de Tigres de la UANL, lo cual la obliga a pensar en que es complicado ser mujer en México.

La artillera es una de las mejores referentes del Rebaño Sagrado tanto dentro como fuera de la cancha y ante ello, no se quedó callada frente a una situación que preocupa en el país no solamente por lo que ocurre con las futbolistas y la falta de acciones por parte de las autoridades, sino en general porque es un tema de la sociedad actual.

“Creo que es un problema de raíz de todo un país. Es triste ver como las mujeres en este país siempre estamos en peligro, que es difícil ser mujer en un país como México y es triste uno como mujer sentirse desprotegida”, fue parte de lo que comentó Boyi en entrevista con La Afición de Milenio.

Chivas quiere revancha en el Apertura 2023

Después de la decepción que resultó el Clausura 2023 donde fueron eliminadas por Pachuca en Cuartos de Final, Iturbide afirmó que Guadalajara quisiera sacarse la espinita y volver a los primeros planos de la Liga MX Femenil, para ello han trabajado de gran manera durante la Pretemporada antes de debutar contra Tijuana el 16 de julio.

“Nos quedamos con mal sabor de boca porque teníamos el equipo para llegar a esa final y llegar al campeonato, que es lo que nos habíamos propuesto en un inicio de temporada. Nos dejó mucho aprendizaje, creo que sería trabajar hasta el último partido, en lo anímico marcó mucha diferencia ese último partido que tuvimos y de ahí nos venimos para abajo y eso nos afectó en la liguilla. No vamos a ganar simplemente por ser Chivas”.

“El principal motivo por el que vine a Chivas fue para enfrentarme a esa competencia, contra Alicia que es una gran jugadora. Yo venía a aportar al equipo, a que esta competencia me ayudara a ser mejor, a mí me gustan mucho los retos. Eso me ha ayudado a esforzarme en cada entrenamiento, en cada partido, a esforzarme por estar en el cuadro titular. Creo que Licha y yo nos complementamos muy bien, somos delanteras con distintas cualidades y juntas podemos hacer muchísimas cosas”, Comentó Boyi sobre el aprendizaje que ha adquirido compitiendo con Alicia Cervantes, la máxima goleadora en la historia del Rebaño Femenil.