La historia entre Joseline Montoya con el Club Guadalajara pasó de un idilio a una tragedia de la noche a la mañana y es que la futbolista se marchó con destino a Tigres de la UANL para el Torneo Apertura 2023, dejando a las rojiblancas sin margen de maniobra para contratarla debido a que su acuerdo laboral había expirado, sin embargo la futbolista publicó un comunicado, que después borró, señalando que la situación no fue como la contó la institución.

La hoy atacante las Amazonas dijo una postura, porque aparentemente ella fue la que decidió no hablarle con la verdad al Rebaño Sagrado, que hace unos días explicó en una carta publicada en redes sociales que la futbolista analizaría ofertas de Europa y que si no llegaba el traspaso, seguiría en la Perla Tapatía.

Pero de un momento a otro prefirió aceptar la propuesta de Tigres y fue eso lo que desató el malestar de la dirigencia de Chivas, no por el cambio de equipo, sino porque su intención era marcharse al extranjero o continuar en el equipo que le ha dado mayor proyección a su carrera.

Joseline Montoya responde a Chivas: Dijeron verdades a medias

No obstante, Montoya lanzó un mensaje en redes sociales que después borró sin razón alguna, donde expuso que el panorama no fue del todo como Guadalajara lo describió, pues indicó que aunque eran la segunda una opción en caso de no irse al viejo continente, no era la única, argumentando que su contrato iba a finalizar el 30 de junio y tenía que poner manos a la obra para no quedarse sin equipo.

También argumentó que su representante se puso en contacto con Chivas para conocer el ofrecimiento de permanecer en el club, pero nunca recibió una respuesta: “Déjame llamar al presidente y en dos horas te devuelvo la llamada”, indicó que así le contestaron y por ello tuvo que explorar otras oportunidades como la que le ofrecieron las felinas del norte.

Agregó que no le quería pagar el último mes de contrato y que le pidieron firmar un rescisión de contrato, pero no dio el nombre del miembro de Chivas que intentó persuadirla, dijo, a espaldas de la directiva: “Para evitar abonarme el salario del último mes de contrato”.