En el Club Guadalajara la contratación de Erick Gutiérrez ha ilusionado tanto a la directiva como a los aficionados y los propios jugadores, pero fuera del entorno rojiblanco han habido algunas críticas acerca de la decisión del mediocampista de regresar al futbol mexicano después de cinco años vistiendo la camiseta del equipo holandés, PSV Eindhoven.

Algunos analistas e integrantes del gremio del futbol nacional consideraron que el Guti todavía tenía mucho que ofrecer en Europa, luego de haber cumplido un ciclo importante con los Granjeros donde pudo ser campeón en un par de ocasiones, por tal motivo uno de los futbolistas que también vivió su experiencia fuera del país intercedió por el volante del Rebaño Sagrado.

Se trata de Omar Govea, quien aplaudió la decisión del Guti de volver a México para jugar en un equipo como Chivas que la campaña pasada llegó hasta la Gran Final, misma que perdieron frente a los Tigres de la UANL, por ello su carrera seguirá en ascenso, lejos de pensar en que fue un retroceso.

“Al menos en mi caso llegar a Monterrey es una presión bonita, pero Chivas por el momento en que viene me parece que el ‘Guti’ llega en buen momento. El Rebaño viene de hacer una buena temporada y el jugador me parece que ya había cumplido un ciclo, me parece que salió campeón. Buscaba volver a México, tener más minutos de juego y tener la visibilidad que no tuvo allá”, comentó el ex jugador del Porto B así como de equipos en Bética y Rumania, en declaraciones recogidas por el diario El Informador.

Chivas vs. San Luis: ¿A qué hora y cómo ver EN VIVO el partido de la Jornada 2?

Las Chivas volverán a la actividad el sábado 8 de julio de julio en la cancha del Estadio Akron contra el Atlético de San Luis en punto de las 18:00 horas tiempo del centro de México y la transmisión correrá a cargo de VIX para todo México y TUDNUSA para Estados Unidos, así como en Telemundo. Te recordamos que en Rebaño Pasión te llevaremos todos los detalles.