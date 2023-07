Queda muy claro que Rodolfo Pizarro está lejos de lo que alguna vez significó para el futbol mexicano y para Chivas de Guadalajara, no solo por su manera de jugar sino por la consistencia que lo llegó a colocar como una de las opciones para jugar en el viejo continente, pero desde que puso un pie en el Inter de Miami su nivel se vino abajo estrepitosamente.

El equipo de Estados Unidos le ha comunicado al mexicano que ya no entra en planes para el futuro debido a que buscan desocupar una plaza de extranjero que le permita registrar a los bombazos del verano: Lionel Messi y Sergio Busquets, con todo y que el nuevo entrenador, Gerardo Martino tenía cierta confianza en el exjugador del Rebaño Sagrado.

El futuro de Pizarro se ve más obscuro que nunca porque no hay ninguna escuadra interesada en sus servicios y la mala noticia es que Chivas tampoco pretende realizar ninguna oferta a pesar de que el propio jugador dejó entrever que pudo existir algún acercamiento con el director deportivo, Fernando Hierro.

Chivas no está interesado en Rodolfo Pizarro

De acuerdo a reportes del periodista Fernando Cevallo, Guadalajara no sostendrá contacto con The Joker ni con su representante porque sus planes apuntan a otro tipo de jugadores como Alan Pulido, con lo cual el deseo de muchos seguidores rojiblancos no se cumplirá.

“Chivas. Rodolfo Pizarro NO está en el radar y NO es opción… Más allá de haber quedado libre una vez #InterMiamiCF le comunicó que que no seguirá en el equipo, la prioridad en Chivas sigue estando en contratar un centro delantero y los esfuerzos están centrados en Alan Pulido”, fue lo que publicó el comunicador en su cuenta de Twitter.