Paunovic aclara que Chivas no es equipo de excusas ni que se ponga a llorar ¿INDIRECTA PARA QUIÉN?

El entrenador del Club Guadalajara, Veljko Paunović reconoció que han tenido muchas ausencias desde la Pretemporada para el Torneo Apertura 2023, no obstante esto no ha sido un pretexto para no mantener la idea de juego y sobretodo los buenos resultados, luego de colocarse como superlíderes apenas en la segunda fecha de la campaña.

En este sentido, el timonel del Rebaño Sagrado aclaró que no hay razones para que en el vestidor rojiblanco reduzcan la intensidad o se sientan en desventaja por no contar con piezas claves como Alexis Vega, Roberto Alvarado o el mismo Erick Gutiérrez, quien apenas se unió como refuerzo pero tampoco ha visto actividad en algún juego oficial.

En conferencia de prensa este miércoles, Pauno destacó la labor de los jugadores con los que cuenta y celebró el profesionalismo que existe en Chivas para salir avantes ante todas las adversidades, por ello puntualizó que no son un equipo que se ponga a llorar ni que suela poner excusas: “Hay un tiempo, una inversión de trabajo en la que hemos podido forjar cosas a paso acelerado pero muy concreto. El grupo sabe cuáles son las demandas cómo trabajamos y cuáles son las cosas que se toleran y las que no. El grupo sabe que hemos reconocido el gran trabajo y las ausencias son importantes y trabajamos a diario para que estén en nuestro grupo”.

“Pero nadie se pone a llorar ni buscamos excusas Y le damos la oportunidad al siguiente el que esté listo para suplir a su compañero. (A los canteranos) Dejarles claro que si está ahí es porque se lo merecen. Más allá del talento, tenemos que sacar toda la intuición y las capacidades de cada uno y que pueda aportar su trabajo al equipo”, expresó el estratega serbio.

Paunovic resalta el hambre que tienen los jugadores de Chivas

El técnico de Guadalajara aseguró que sus futbolistas no paran de querer mejorar ni de buscar la mejor versión para seguir con la inercia que mostraron la temporada pasada: “Hemos encontrado una fantástica estructura con gente veterana, con gente en sus mejores años y mejor rendimiento con gente joven con mucha hambre y el hambre es lo que caracteriza a este grupo, nadie baja los brazos ni nadie piensa que hemos conseguido algo. El proceso del futbol es la mejora siempre, hay que buscarla y desde luego nunca hemos conseguido nuestra mejor versión, siempre hay algo que pulir y estamos encontrando una identidad clara con el sello de Chivas”.