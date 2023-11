Chivas comienza a perfilarse para llegar de la mejor manera el cierre del Apertura 2023 cuando enfrente a Pumas por la jornada 17. Por otro lado, mientras se acerca la definición del torneo nacional, el mercado de pases empieza a verse y el Cubo Torres afirmó que le gustaría volver a jugar en el Rebaño Sagrado. ¿Lo escuchará Fernando Hierro y Veljko Paunovic?

A lo largo de todo el mundo siempre hay un exjugador del Guadalajara que brilla y lidera a su equipo en la liga en la que esté. Tal es el caso de Carlos Vela y Alan Pulido que guían a sus respectivos equipos a instancias importantes en la temporada de la Major Leagues Soccer 2023.

Por otra parte, en Costa Rica se encuentra el Cubo Torres se convirtió en referente e ídolo de Guanacasteca. Desde su llegada los Pamperos se han colocado como uno de los grandes protagonistas del campeonato al marcar goles importantes que sirvieron para quedarse con los tres puntos.

Por otro lado, en las últimas horas, el exjugador del Rebaño Sagrado mantuvo diálogos con Azteca Deportes. En la misma charla dio detalles del momento que vive en el país Tico y afirmó que no trabaja para ser tenido en cuenta para la Selección Nacional de México, sino que lo hace para que le vuelvan a dar una oportunidad en un club mexicano.

Erick Torres quiere volver a jugar en Chivas.

“Haciendo goles no sé si en Selección, Chivas o algún otro club mexicano me pueda voltear a ver, darme la oportunidad otra vez, pero estoy trabajando para eso, para que se me abran las puertas”, expresó el atacante. Por otro lado, el ex-Guadalajara marcó que uno de sus grandes objetivos es poder volver y retirarse en el club que lo vio brillar.

“Si a mí me preguntas de volver a jugar en Chivas o retirarme en Chivas, sería un sueño, algo magnífico, con la experiencia que he adquirido en lo futbolístico y como persona, estoy en una buena etapa, me encantaría”, comentó el Cubo Torres. ¿Será tenido en cuenta por Fernando Hierro para el futuro del equipo Rojiblanco?

Encuesta ¿Te gustaría ver al Cubo Torres nuevamente en Chivas? ¿Te gustaría ver al Cubo Torres nuevamente en Chivas? Sí No YA VOTARON 5 PERSONAS

Los números del Cubo Torres en Chivas

Cabe destacar que en su paso por Chivas, Erick Torres llegó a jugar 83 partidos oficiales con el jersey Rojiblanco en diferentes torneos. A su vez, marcó 20 goles de los cuales 13 fueron marcados en el 2011, por lo que se ganó la posibilidad de ser llamado a la Selección Nacional de México.

Cubo Torres pagó parte de su ficha

El pasado 20 de septiembre el atacante dio a conocer post partido que él estaba pagando ayudando a pagar su propia fichaje debido a que a Guanacasteca le era imposible hacerlo. “Así es. Es un sacrificio que decidí hacer. No había dinero para poder pagar una carta de esa cantidad. Entonces decidí sacrificar mi sueldo para pagarla”, expresó. Y agregó: “20 mil dólares (le faltaban pagar). Pago de a cinco mil dólares cada mes. Ya me faltan dos”.