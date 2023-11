Chivas se prepara para enfrentar a Pumas por el Apertura 2023 cuando se enfrenten por la ida de los Cuartos de Final de la Liguilla. Por otro lado, de cara a esta llave, los Universitarios tomaron una decisión que puede terminar beneficiando al Rebaño Sagrado cuando se juegue la vuelta.

Sin dudas, el Guadalajara busca llegar de la mejor manera a la Fiesta Grande luego de que haya decepcionado en la fase regular del Apertura 2023. No hay que olvidarse que los dirigidos por Veljko Paunovic pasaron de ser subcampeones a tener un pésimo certamen donde finalizaron quintos en la fase regular.

Por otro lado, Chivas en pocos días tiene la dura tarea de ir a superar a Pumas tras haber caído contra ellos por 2-0 en la última jornada. Para este encuentro el serbioespañol recupera a jugadores importantes como Roberto Alvarado y Jesús Orozco Chiquete quienes vuelven tras cumplir su fecha de suspensión y de recuperarse de una lesión respectivamente.

Por otra parte, de cara al juego de los Cuartos de Final falta que los Universitarios hagan oficial qué día y que horario quieren llevar adelante los encuentros. Según lo informado por David Medrano en Twitter, los juegos se llevarán adelante el jueves y el domingo debido a que América y Rayados de Monterrey decidieron jugar miércoles y sábado.

Pumas vs. Chivas se jugaría por la noche. (Foto: Imago7)

Sin embargo, para Chivas habría una gran noticia de cara a la vuelta en el Estadio Universitario. Según el periodista Raymundo González de Jalisco TV que los Azul y Oro habrían decidido jugar la vuelta el sábado dos de diciembre, lo cual está totalmente descartado. Sin embargo, el detalle más importantes es que su idea es jugarlo por la noche y no por el medio día como acostumbran a hacerlo.

Según el reporte, esta decisión se debe a que los jugadores consideran que le pueden sacar mejor provecho a los juegos que se lleven adelante por la noche. No hay que olvidarse que el último partido entre comenzó a la tarde-noche en el Estadio Olímpico Universitario. Cabe destacar que esto aún no está confirmado y falta que lo hagan oficial.

Veljko Paunovic habló del momento de Alexis Vega

En diálogos con TUDN, Veljko Paunovic comentó que Alexis Vega no fue el indicado para patear el penal frente a Pumas debido a que no se encontraba en su mejor momento. “En ese momento, sinceramente Alexis no estaba (…) no era el que tenía que ejecutar el penalti. Pero él lo pidió y cuando se me comunicó, yo pensé que había una valentía que había que respetar. Creo que es importante darle al jugador el respaldo y yo tomé ese riesgo“, afirmó el serbioespañol.