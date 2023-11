Veljko Paunovic afronta su segundo torneo al frente de Chivas de Guadalajara. A pesar de que el entrenador serbio goza de registros realmente importantes y la aprobación de buena parte de la afición, lo cierto es que también ha pasado por momentos de crisis desde que llegó a la Liga MX.

El Rebaño Sagrado estuvo seis partidos consecutivos sin conocer la victoria en el Torneo Apertura 2023, situación con la que incluso se habló de la eventual salida de Veljko Paunovic del banquillo. El estratega estuvo en la agenda del Almería y su regreso a España parecía un hecho, pero hubo una frase que lo cambió todo.

En diálogo con TUDN, Veljko Paunovic reconoció que fueron días complicados como entrenador de Chivas de Guadalajara. Sin embargo, el serbio aseguró que siempre tuvo la confianza en su capacidad para revertir la situación y reveló una frase que le permitió superar la crisis que atravesaba el equipo.

“Yo los desafíos los acepto con determinación. Yo dije: ‘no voy a dejar que esto se caiga’. Fueron momentos duros, pero yo soy más duro que los momentos duros. Estaba listo para esto. Tomé las decisiones que tenía que tomar, igual que las decisiones que siguen. Pero nunca dudé“, comentó el DT.

Lo que sigue en la Liguilla

Chivas de Guadalajara jugará ante Pumas en la Liguilla

Chivas de Guadalajara se prepara para disputar una eliminatoria frente a Pumas que representa un enorme desafío. El Rebaño Sagrado tiene la responsabilidad de mostrar un mejor rendimiento y para ello debe superar a un rival contra el que sufrió una dura derrota en la fase regular.

Fue en la Jornada 17 del Torneo Apertura 2023, cuando los de Veljko Paunovic cayeron por 1-0 tras el gol tempranero de Gabriel Fernández. Alexis Vega tuvo una enorme oportunidad para conseguir el empate, pero el delantero falló un penal que tuvo serias consecuencias para el equipo.

Y es que la derrota provocó que Chivas de Guadalajara culminara la fase regular en la quinta posición de la tabla general de la Liga MX. Todo esto deja al cuadro rojiblanco en una posición complicada, pues ahora debe afrontar la vuelta de los Cuartos de Final en condición de visitante contra Pumas.

Mientras se disputan los partidos restantes del Play In, el Rebaño Sagrado sigue puliendo todos los detalles para llegar en las mejores condiciones al arranque de la Liguilla del Torneo Apertura 2023. Sin embargo, no se esperan mayores cambios en el once inicial que presente Veljko Paunovic.

La condición de Veljko Paunovic para renovar

Veljko Paunovic deberá tomar dos decisiones muy difíciles.

Si bien Veljko Paunovic no está conforme con muchas situaciones en Chivas de Guadalajara, el serbio está abierto a renovar su contrato. El DT habría puesto una condición a la directiva previo al Torneo Clausura 2024, donde espera tener mayor incidencia en la confección de la plantilla rojiblanca.

De acuerdo con el periodista Axel Langle de TVC Deportes, Paunovic habría exigido una limpia en la plantilla de Chivas de Guadalajara para extender su vínculo con el club. Es por eso que se esperan algunas salidas importantes tras culminar la participación en el Torneo Apertura 2023.