El sueño de todo canterano rojiblanco es poder llegar al primer equipo de las Chivas de Guadalajara, consolidarse, ganar títulos y entrar en la historia de la institución. Sin embargo, aquello no siempre sucede. Muchas veces, los futbolistas surgidos de las Fuerzas Básicas no logran convencer, o bien no tienen las oportunidades necesarias, por lo que deciden salir hacia otro equipo en busca de mayor continuidad.

Para este Clausura 2024, varios canteranos formados en el Rebaño Sagrado competirán con otros cuadros, puesto que no fueron considerados para el primer equipo. Más precisamente, elementos que ya venían teniendo participación con el Tapatío, darán el salto desde la Liga de Expansión hacia la Liga MX, con el objetivo de demostrar de qué están hechos, aunque la chance no les llegue como rojiblancos.

Óscar Macías

Óscar Macías se marchó al Atlético de San Luis (Imago7)

A pesar de ser el capitán del Tapatío durante los últimos torneos y de incluso ganar títulos, el mediocentro de 25 años no logró llamar la atención de Veljko Paunovic o Fernando Gago para ser considerado en el primer equipo. Por tal motivo, salió cedido rumbo al Atlético San Luis, con el que buscará tener más oportunidades en el Clausura 2024. Como rojiblanco, apenas llegó a disputar siete partidos.

Tepa González

Tepa González tampoco tuvo muchas oportunidades y se marchó al San Luis (Imago7)

Otro elemento que supo tener buenas actuaciones, con goles incluidos, pero que no convenció al cuerpo técnico anterior. El Tepa, de 25 años, fue referente del Tapatío en los títulos obtenidos durante el 2023, pero en este semestre también buscará suerte en San Luis, donde podrá tener un roce de mayor exigencia. Con el primer equipo de Chivas, llegó a marcar un gol en 17 encuentros.

Gabriel Martínez

Gabriel Martínez integró la defensa del Tapatío en el último torneo (Imago7)

El marcador central, de gran estatura, también buscará hacer su estreno oficial en la Liga MX. En el último torneo jugó varios encuentros con el Tapatío y hasta fue a la banca del primer equipo en un encuentro ante los Xolos de Tijuana. Con 21 años, intentará aprovechar su cesión en San Luis para luego optar por un lugar en la plantilla del Rebaño Sagrado.

Zahid Muñoz

Muchos aficionados querían ver a Zahid Muñoz en el primer equipo (Imago7)

Muchos consideraban que el interior de 22 años, dueño de buenas condiciones técnicas, debía de tener su chance en el primer equipo. Sin embargo, el Rebaño optó por enviarlo cedido a los Bravos de Juárez, donde deberá demostrar si tiene o no con qué aspirar a un lugar en la plantilla rojiblanca. El semestre pasado fue un pilar del Tapatío y en Chivas llegó a disputar cuatro partidos.

Luis Puente

El extraño caso de Luis Puente: de ser una gran promesa a salir en venta definitiva sin pasar por el primer equipo (Imago7)

Este último es un caso particular y algo extraño. A pesar de ser una de las principales joyas de la cantera, Puente se marchó al Pachuca mediante una venta definitiva. El atacante siempre fue visto como un gran prospecto, pero apenas alcanzó a jugar 15 minutos en un partido de Leagues Cup. Tras ver acción el Tapatío, se marchó con 20 años a los Tuzos del Pachuca.