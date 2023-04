Una de las notas que ha generado más revuelo en redes sociales durante los días recientes fue la invitación de Santiago Giménez a Alexis Vega para que deje a Chivas y forme parte de Cruz Azul; sin embargo, el atacante del Guadalajara reveló lo que sucedió y la razón por la que el Chaquito le lanzó tan peculiar mensaje en redes sociales.

Gru reveló que al leer el mensaje de su compañero de Selección Mexicana le generó risa, ya que recordó que de adolescente solía acudir al Estadio Azul para alentar a La Máquina, debido a que un familiar podía ingresarlos al recinto con la barra de la escuadra celeste; sin embargo, recordó su profesionalismo y entrega por los colores del Guadalajara.

“Cuando lo vi (tuit de Santiago Giménez) solté una carcajada porque cuando estamos en Selección yo lo había platicado a él, que cuando tenía 15 años mi tío tenía un familiar que nos llevaba a los partidos de Cruz Azul y sin ser de la barra nos metíamos con ellos a alentar al equipo.

“Era una pasión de la familia, mis primos, pero después llego a Pumas, brinco a Toluca y paso al Guadalajara, no tengo nada más qué decir. Le agradecí por la invitación, pero como lo dije en el tuit: estoy en el mejor equipo, no me quiero ir de aquí sin hacer historia y estoy muy contento de representar estos colores”, declaró Gru a TUDN.

¿Cuándo se jugará el Chivas contra Necaxa?

Tras el emocionante empate en el Clásico Tapatío contra el Atlas, el Guadalajara contará con una semana de trabajo completa para poder preparar su próximo encuentro contra el Necaxa, rival al que enfrentarán el próximo sábado 8 de abril en la cancha del Estadio Akron, duelo que arrancará en punto de las 17 horas, tiempo del centro de México.

