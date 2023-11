El regreso de Alexis Vega al campo de juego no fue el esperado. Después de varias semanas marginado de la convocatoria a raíz de su indisciplina, el Gru finalmente volvió a jugar. Veljko Paunovic lo mandó a la cancha para intentar igualar el partido ante Pumas UNAM, por la última jornada del Apertura 2023. El Rebaño necesitaba un gol para mantener el cuarto puesto, pero Vega no aprovechó su chance y no pudo batir a Julio González desde los doce pasos.

¿Quién otros podían hacerse cargo del penal? No estaba Roberto Alvarado,principal pateador. Pudo ser Ricardo Marín, goleador del equipo en el certamen y centrodelantero titular; o quizás Érick Gutiérrez, de buena pegada. No había sobre el campo alternativas más confiables que Vega. De hecho, la estadística marcaba que el Gru ya tenía tres goles convertidos desde los doce pasos.

Vega había marcado un gol de penal con Chivas ante Cruz Azul, con Chuy Corona en la portería. Fue el 16/02/2020, en un encuentro que terminó siendo derrota para el Rebaño. Meses más tarde, anotó por la misma vía en un 2-2 ante Querétaro. Incluso también se hizo cargo de uno con la Selección Mexicana, en un amistoso con derrota 2-3 ante Colombia, previo al Mundial de Qatar.

El otro penal errado por Alexis Vega

El penal ante Pumas es el segundo que falla Alexis Vega en su carrera. Anteriormente, en el Apertura 2022, por la Jornada 6, el Gru falló ante Pachuca. Ese error también le costó puntos al Rebaño, pues fue la gran posibilidad de romper aquel 0-0 en el Estadio Akron. Tras un remate del Piojo Alvarado, otra vez fue una mano en el área la que le dio la chance al equipo rojiblanco.

En aquella oportunidad, Alexis Vega también esperó bastantes segundos antes de rematar. Una vez oyó el silbatazo, no quiso apresurarse y quitarse el cobro de encima. Pensó, respiró, se tomó su tiempo, hasta que comenzó su carrera. A diferencia de lo que intentó ante Pumas, priorizó la fuerza antes que la dirección, y el tiro, muy potente, finalmente dio en el travesaño.

Paunovic se hizo cargo por el penal fallado de Alexis Vega

En conferencia de prensa, Veljko Paunovic asumió la responsabilidad por designar a Alexis Vega como pateador. “Yo no soy un castigador, yo no soy un policía, yo soy un entrenador y tengo que recuperar a mi gente. Creo que Alexis ha estado mucho tiempo reflexionando, mucho tiempo aparcado para que él recupere sobre todo sus ganas de jugar, sus ganas de aportar. Mostrando buenas actitudes y sobre todo mostrando buenas actuaciones en los entrenamientos. El equipo lo quiere, sus compañeros”, argumentó.

“En ese intento de recuperar a Alexis, esto ha sido una gran oportunidad. El fallo de Alexis, el penalti es mi responsabilidad. El que lo tira, lo falla, pero desde luego que ha habido una intención de recuperar a un jugador que forma parte de nuestra plantilla, de nuestra entidad y que hace poco había sido un ídolo para esta afición. En ese intento de recuperar a un jugador he dado la responsabilidad de tirar el penalti”, continuó explicando el entrenador serbio sobre su controvertida decisión.