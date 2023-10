La telenovela entre la directiva de Chivas y Alexis Vega continúa pese a que todo indicaba que estaba por concluir con la salida del atacante del conjunto rojiblanco, ya que un nuevo reporte indica que el presidente del Rebaño, Amaury Vergara, podría otorgarle el perdón y reincorporarlo al primer equipo.

Tras la fiesta que se realizó en el hotel de concentración de Toluca, la directiva decidió separar indefinidamente a Cristian Calderón, Raúl Martínez y a Gru, en donde en las últimas horas se ha mencionado que su destino es salir del plantel tapatío, situación que no se cumpliría para el 10 del Guadalajara.

Según reporta José María Garrido en su canal de YouTube, es mentira que Amaury le haya comunicado a Vega que está fuera del redil, además de que se está analizando todavía lo que procederá con el delantero debido a que la directiva ha invertido millones de pesos en el futbolista.

“De Alexis Vega no descartaría nada, hoy es difícil descartarlo por la naturaleza del contrato, porque a Chicote no le queda prácticamente nada de contrato y en el caso de Vega, todavía le queda contrato. Chivas lo está viendo desde la perspectiva de que la inversión que se hizo por él fue muy alta y quiere recuperar algo. Por eso existe la posibilidad.

“Eso de que ya le dijo Amaury a Alexis Vega (no). Ese tema no va por ahí. Lo de Alexis Vega y su futuro todavía no está definido, todavía existe la posibilidad de que regrese a Chivas”, explicó el comunicador.

¿Cuándo se jugará el Clásico Tapatío entre Chivas y Atlas del Apertura 2023?

El compromiso entre el Guadalajara y los Zorros que dividen a Jalisco se disputará el próximo sábado 7 de octubre en la cancha del Estadio Akron, duelo que arrancará en punto de las 19:05 horas tiempo del centro de México.