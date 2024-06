Para Demetrio Madero, uno de los legendarios jugadores de las Chivas de Guadalajara, la Selección Mexicana está y lejos de ilusionar en esta Copa América 2024 que se realiza en Brasil, debido a que se siente decepcionado de lo que ha hecho Jaime Lozano y de la falta de personalidad de varios jugadores.

El exjugador del Rebaño Sagrado en las décadas de los 70, 80 y 90, admitió que era de los que apoyaba el proceso del Jimmy Lozano al frente del Tricolor, pero después de lo que sucedió contra Uruguay en el 4-0, a pesar de que era un partido amistoso, cambió su perspectiva sobre el trabajo del entrenador nacional por la poca reacción que tuvo en los momentos más complicados.

Demetrio Madero platicó en exclusiva con Rebaño Pasión argumentando que ve poca solidez en el equipo nacional, además de que la conducción de Lozano no le parece la adecuada, sobretodo después de los últimos partidos de preparación antes de arrancar su participación en la Copa América donde México debutará el sábado enfrentando a Jamaica.

“Sobretodo el partido contra Uruguay Jaime Lozano me decepcionó mucho, yo antes de eso era de los que decía que tenían que aguantarlo hasta el Mundial, pero después de ver que no reaccionaba y las decisiones que tomó me decepcionó un poco y también creo que hay pocos jugadores con personalidad en la Selección y no porque tengan que jugar en Europa”.

Demetrio Madero jugó toda su carrera en las Chivas. (Foto: Jaime Lopez/JAM MEDIA)

“Yo creo que en todos los Mundiales han habido jugadores con más personalidad aunque jueguen aquí en la Liga y creo que hoy no hay ese liderazgo de parte de los jugadores y lo de Jaime Lozano, híjole, ojalá mejore ya en la competencia de la Copa América yo creo complicado que pasen después de la segunda ronda, la primera sí, pero después de eso veo complicado que puedan seguir avanzando”, fue parte de lo que expresó Demetrio Madero.

México vs. Jamaica: A qué hora y dónde ver EN VIVO

Será este sábado 22 de junio cuando la Selección Mexicana se mida a Jamaica en un partido correspondiente al Grupo B por la Copa América que se realizará en Houston, Texas. El duelo será a las 19:00 horas tiempo del centro del país y se podrá observar en vivo y en televisión abierta por Azteca Siete y en el Canal de las Estrellas de Televisa. Te recordamos que en Rebaño Pasión también tendremos los detalles.