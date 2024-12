El histórico de las Chivas de Guadalajara, Demetrio Madero, no se quedó callado a la hora de hablar del trabajo que realizó Arturo Ortega como técnico interino una vez que se fue Fernando Gago después del Clásico Tapatío, argumentando que desde su punto de vista no ejerció su autoridad dentro del vestidor.

En entrevista con Rebaño Pasión, el campeón con Guadalajara en la campaña 1986-1987 manifestó su decepción por lo que sucedió con Arturo Ortega en el banquillo, pues tenía todas las armas para hacer una buena labor y tal vez pelear por mantenerse para el Clausura 2025, pero al final terminó decepcionando hasta a la directiva.

Demetrio Madero, decepcionado de Arturo Ortega

“Parecía que sí, era el que tenía a la mano, llevaba al Tapatío bien, pero la verdad es que me desilusionó muchísimo, fue una gran decepción lo de Arturo Ortega no nada más a mí, a la misma dieta, va los terminó decepcionando por el mal papel que hizo. Yo no pensé que fuera a hacer un papel tan mala, me dio la impresión de que se dejó manipular por los jugadores y terminó dándole al traste con todo”, fue parte de lo que comentó el también excapitán de Chivas.

Ortega volvió a Tapatío para el 2025. Foto: Imago7/ Rafael Vadillo

Por otro lado, Demetrio Madero, quien ahora funge como analista en Radiograma Jalisco, afirmó que a Guadalajara lo que le está haciendo falta en el mercado de pases es un jugador que pueda asociarse a la ofensiva con Roberto Alvarado para tener un ataque más peligroso.

“Lo que le falta a Chivas es un socio para el Piojo Alvarado, algún jugador ofensivo con características de un interior y crep que es donde a Guadalajara le hace falta, ojalá que pueda encontrar a un jugador”, apuntó Madero.

Pocho no logró encontrar su lugar en Chivas: Madero

Ante la posibilidad de que Víctor Guzmán salga de las Chivas, Madero manifestó que la responsabilidad es de todos los técnicos que le tocaron porque nunca supieron colocarlo en una posición donde pudiera explotar al máximo sus cualidades, por lo cual le desea éxito si es que sale de la institución.

“El Pocho ha tenido poca actividad, creo que en los dos últimos torneos no ha sido titular con todo y que realmente todos le reconocemos su gran potencial y es un gran jugador, pero parece que ningún entrenador le ha encontrado la posición para que él pueda explotar su futbol, es una pena que nadie le haya encontrado que el Pocho pudiera rendir más en Chivas. Si se va ojalá que le vaya bien y pueda recuperar su carrera, en Guadalajara parece que no y sí creo que lo que más conviene para él es buscarle en otro equipo”, finalizó.