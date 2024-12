Las Chivas de Guadalajara siempre generan controversia con cualquier decisiónque se tome desde la directiva comandada por Amaury Vergara y así como varios comentaristas le dieron con todo a Óscar García en su presentación como nuevo DT,el histórico Demetrio Madero afirma que le dará el beneficio de la duda porque no descarta que Fernando Hierro haya intervenido para su contratación.

En entrevista exclusiva con Rebaño Pasión, el capitán y campeón de Guadalajara en 1987 explicó los motivos que le permiten pensar en que García Junyetpuede hacer un buen trabajo, pues considera que Hierro pudo tener mucho que ver en la elección y a juzgar por lo que sucedió con Veljko Paunovic y Fernando Gago, no considera que sea mala idea.

Demetrio Madero confía en García Junyet

“Esta película ya la hemos vivido, cuando llegó Veljko Paunovic no sabíamos nada de él y el final me parece que terminó haciendo las cosas bien con todo y que no pudo ganar la Final. Después llega Fernando Gago en unas circunstancias parecidas sin que supiéramos mucho de él y bueno, la forma en la que sale y que todo mundo se lo reprochamos, creo que al equipo lo había hecho jugar de una manera agradable”.

Madero fue interino de Chivas en dos ocasiones. Foto: IMAGO

“Ahora con Óscar García con lo que hemos tratado de investigar, ¿cómo juega, qué hace, dónde ha dirigido? Creo que no es mala la apuesta, siento que de entrada hay que darle el beneficio de la duda porque en el proyecto de Chivas sigue dirigiéndolo Fernando Hierro a distancia y creo las dos veces ha elegido bien, no dudo que hoy lo vaya a hacer también bien. Entonces tenemos que darle el beneficio de la duda”, mencionó Demetrio Madero, analista de Radiograma Jalisco.

Guillermo Almada era el ideal

Luego de los constantes cambios que se han dado en la dirección técnica de Guadalajara, prácticamente cada año, Madero aseguró que la mejor apuesta habría sido Guillermo Almada, quien ha hecho un estupendo trabajo en Pachuca no solo ganando un título, también por el trabajo con los futbolistas jóvenes.

García Junyet llega procedente de Bélgica. FOTO: IMAGO

“Para mí era Guillermo Almada, conoce el futbol mexicano, se ve que trabaja bien con los jóvenes y es un técnico estricto y me parece que esta generación de jugadores lo que necesitan es un poco más de mano dura y creo que para mí hubiera sido una buena opción Guillermo Almada. En el mío no , para mí era Guillermo Almada (Gerardo Espinoza y Robert Dante Siboldi)”.

“Afecta el tener que estar cambiando el proyecto, peor aquí la cosa es buscarle las soluciones a ello que se va presentando y este es el caso, sí se ha frenado un poco, ahora o que es buscar soluciones y encontrar lo más pronto posible al equipo y también pues pensar en que cualquier técnico que llegue necesita refuerzos”.