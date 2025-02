En las Chivas de Guadalajara tal parece que se han ido acabando las oportunidades para Javier Hernández, quien poco a poco ha perdido protagonismo en el equipo que dirige Óscar García, lo cual hace pensar a dos de las máximas leyendas del equipo rojiblanco como Demetrio Madero y Fernando Quirarte, que es momento de pensar en el retiro.

Sin la intención de atacar o faltarle al respeto a Chicharito Hernández, los dos históricos del Rebaño Sagrado asumieron una postura meramente deportiva y explicaron algunos de los motivos que les hace pensar en que el atacante tapatío debería analizar su futuro como futbolista profesional.

“Me da pena que Chicharito esté terminando su carera como lo está haciendo. Van dos partidos de Guadalajara consecutivos que no lo meten, meten a la Hormiga González y si te pusieras en el lugar de Javier Hernández, ¿qué sentirías de ver que juegas de local, hay la posibilidad de que entres y prefieren poner a Cade Cowell como centrodelantero? Hay posibilidad de que entres contra Toluca y meten a Armando González, en el ocaso de su carrera, a mí me da tristeza por toda la admiración que tengo por la carrera de Chicharito, orgulloso que llegamos a sentir con esa actuaciones en el Manchester United o en el Real Madrid y que hoy no tenga espacio ni para entrar de cambio ¿A qué se debe? ¿A qué no ha sabido analizar su situación y pensar en el retiro?”, fue parte de lo que comentó en el podcast Guardianes de la Tradición, Demetrio Madero, campeón con Chivas en 1987 y uno de los jugadores que toda su carrera la jugó con el equipo de sus amores.

Fernando Quirarte no cree que Chicharito renueve con Chivas

Por su parte, en la misma emisión Fernando Quirarte manifestó que desde su punto de vista no sería adecuado pensar en que el artillero podría renovar para un tercer año con Guadalajara, tomando en cuenta la poca participación que ha tenido a lo largo del 2024 y lo que va del 2025, por lo que le sugiere al goleador que piense en su futuro.

“Sabes lo que se siente, que un día fuiste y luego ya no eres. Es un tema muy escabroso y muy difícil. El único que sabe lo que trae en el costal es uno mismo, porque tu sabes si traes un kilo de piedras o de algodón o un kilo de penas. El único que va a saber en qué momento va a terminar es Chicharito, entonces uno por afuera puede decir muchas cosas”.

“Yo creo que cuando regresó Chicharito tenía bien claro lo que quería en un año, este ya es su segundo, no creo que haya un tercero, yo creo que no le convendría ni a él ni al club. Me da tristeza que no le haya ido como el pensó que le iba a ir después d una lesión tan fuerte, regresar no oder jugar ser muy irregular, no ha podido ser el Chicharito que quisiera, ya las cosas personales no me gusta meterme. Si el Chicharito cambió o no cam biométrico solamente él sabe”, apuntó el Sheriff Quirarte, también campeón con el Rebaño en 1987 haciendo dupla en la zaga central con Madero.