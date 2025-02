El dueño de las Chivas de Guadalajara, Amaury Vergara, tiene toda la intención de actuar de la manera más justa posible en caso de que la Comisión de Arbitraje le facilite los audios del VAR del partido contra Toluca del sábado anterior cuando cayeron 2-1, con la polémica jugada donde le anularon un gol a Alan Pulido que ha desatado una serie de cuestionamientos contra el trabajo de los silbantes.

Para el propietario del Rebaño Sagrado no hay otra opción que analizar personalmente lo que sucedió durante todo el partido y así determinar si existió algún tipo de alteración en los audios, lo cual provocaría que hiciera una denuncia pública para exigir que haya consecuencias para el o los responsables.

“Exige que se le entreguen los audios, originales, de los 90 minutos de juego para conocer detalle y por completo todo lo que tenga que ver con la comunicación por completo entre la gente del VAR y el cuerpo arbitral, todo lo que esté grabado, todo lo quiere el Deportivo Guadalajara. Piden, así mismo, las imágenes que tienen en las cabinas del VAR. Amaury Vergara quiere verlo, lo quiere ver personalmente, porque muchas veces encargan las cosas. Realmente se enojó, ahora sí se encabronó. Sí está realmente enojado. Quiere escuchar los audios y que se los entreguemos para que los escuche, quiere estar al tanto de lo que pasó”.

“Pidió otra cosa a su allegados, a su gente. Que si se consigue el audio, lo escucha la gente pertinente y lo escuchará gente especializada en cuestiones informáticas para determinar si este es un audio 100% original o tiene alguna alteración en los 94 minutos de partidos, si no es una sola secuencia de partido, si encuentran cualquier cosa por muy pequeñita que ésta sea, la orden es denunciarlo, hacerlo público y dos, le ha pedido a su gente seguir el caso hasta sus ultimas consecuencias, donde tenga que topar, a quién tengan que correr. El Guadalajara está dispuestos a esto. Nó sé si la Comisión de Arbitros está dispuesto a hacerlo a soltar los audios”, fue parte de lo que explicó el periodista César Huerta en su canal de YouTube.

Amaury también está enojado por la posible multa

Mientras este tema del VAR se desarrolla, la Comisión Disciplinaria analiza la posibilidad de sancionar al Rebaño por un tuit que publicaron en la famosa red social X, donde dejaron entrever que hubo una falla arbitral que los perjudicó ante los Diablos Rojos y de acuerdo al reglamento de la FMF, ningún cub puede hacer público cualquier descontento con el trabajo de los silbantes, esto también se suma al enojo de Amaury Vergara.

“Y el otro tema que tiene muy enojado a Amaury Vergara es por la posible o probable multa. El Guadalajara ya ha sido advertido por la Comisión Disciplinaria, en caso de que determine oportuno hacerle llegar a Chivas el castigo, va a ser una una cantidad importante. No es sanción personal, sino institucional por un tuit. Me dicen que Amaury está muy enojado porque el tuit no dice nada”.