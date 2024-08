Chivas se encuentra en plena preparación para el juego contra Los Ángeles Galaxy por la jornada tres de la Leagues Cup 2024. En medio de esto confirman lo que todo el Guadalajara esperaba saber de Chicharito Hernández dentro del vestuario rojiblanco.

El pasado 10 de julio surgió la fuerte versión de que el atacante con pasado en el Real Madrid era un problema más que una ayuda para sus compañeros. “Tiene algo de soberbia; lo noto, no sólo yo sino algunos más, con aires de superioridad y piensa que las críticas son por envidia y no es así. Alguien me lo cambió”, expresó una fuente de Miguel Arizpe.

Esto desencadenó que todo el mundo siga de cerca los gesto de Chicharito Hernández en cada uno de los partidos. Sin embargo, desde Chivas habían comenzado a mostrar que las palabras de él dentro del vestidor se recibían de la mejor manera porque busca levantar la moral del equipo.

Reportan que Chicharito es líder clave dentro de Chivas. (Foto: Imago7)

A su vez, en el día de hoy, Francotirador de Diario Récord dio a conocer que el atacante cae de la mejor manera dentro del grupo. “Aunque muchas personas aseguran que ‘Chicharito’ se ha convertido en un problema para el vestidor de Chivas por su liderazgo y comportamiento, la realidad es muy distinta. Me han informado que, lejos de ser una influencia negativa y que, por más que se quiera manchar el nombre de Javier Hernández, todo es muy diferente y lo ven como un pilar del equipo”, expresó.

Y agregó: “Y es que no solo aconseja y ayuda a sus compañeros de mayor experiencia, sino que se ha convertido en el mentor de los canteranos más jóvenes, a tal grado de escucharlos y fortalecerlos mentalmente, les dice que no tienen que ceder ante la presión por la falta de minutos; de hecho uno de los que más consejos ha recibido es Armando González, un elemento que parece tener un futuro prometedor”. Es más, el mismo reporte indica que sorprende su forma de ser.

¿Por dónde ver Chivas vs. LA Galaxy por la Leagues Cup 2024?

Como se sabe Chivas enfrentará a Los Angeles Galaxy por la jornada tres del Grupo Oeste 2 de la Leagues Cup 2024. El juego se llevará adelante desde las 20:30 del Centro de México y se podrá ver el encuentro en Apple TV.