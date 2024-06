En las últimas horas mucho se ha especulado sobre el fichaje de Jordi Cortizo con las Chivas de Guadalajara, pero la realidad es que desde Monterrey no hay muchos detalles que hagan pensar en que la negociación ha avanzado favorablemente como se ha reportado.

En el Rebaño Sagrado la intención es sumar al volante ofensivo para que el entrenador Fernando Gago logre tomarlo en cuenta lo antes posible, sin embargo por el momento eso todavía se ve muy lejano, ya que desde la dirigencia de Rayados en voz de José Antonio Noriega, apenas han tenido algunas charlas.

El directivo de los regios no negó el interés de las Chivas, pero explicó que no han ido muy lejos, asegurando que tampoco existe ninguna oferta formal por el futbolista de 27 años y que los rojiblancos no son los únicos interesados en los servicios del talentoso volante ofensivo.

Tato Noriega desmiente que Cortizo esté arreglado con Chivas

“No le llamaría yo oferta, sí diálogos, de Chivas y de varios otros equipos donde hay una buena relación, pero hay diálogos en relación a ‘me interesa, qué piensas, estás dispuesto o no estarías dispuesto’, hay esas charlas y vamos a ver si avanzan o se detienen, porque nosotros estamos muy contentos con Jordi.

Cortizo sigue esperando conocer cuál será su futuro. Foto: Imago7 / Diego Padilla

“Y nos pone más contentos aún porque vienen y preguntan por él porque quiere decir que hemos hecho un buen trabajo en el Club de Futbol Monterrey y en este caso x jugador, en este caso tú mencionas a uno, pero tenemos a varios que también son pretendidos por algunos otros clubes”, fue parte de lo que comentó Noriega a Multimedios Deportes.

Con esto, Guadalajara apenas ha sumado dos caras nuevas de cara al Torneo Apertura 2024, como lo son Omar Govea y Daniel Aguirre, por ello la afición no está nada conforme con estos dos jugadores y la ilusión de contar con Cortizo ha sido un aliciente en los más recientes días.