En el Club Guadalajara han sido semanas de alto voltaje donde se ha hablado mucho más del mal comportamiento de algunos de sus futbolistas que de la mejoría que pudieron presentar el domingo anterior contra Toluca en el juego de la Jornada 10, por tal motivo el equipo rojiblanco llega con mucho hermetismo al Clásico Tapatío que se jugará esta noche en el Estadio Akron.

Si alguien sabe de indisciplinas es Néstor de la Torre, quien tuvo un paso como jugador y directivo del Rebaño Sagrado y es parte de la dinastía más ganadora en la historia de la institución más importante del futbol mexicano, por lo cual conoce de sobra lo que representa para los futbolistas nacionales portar la camiseta, así como las conductas que deben tener dentro y fuera de la cancha.

Néstor también tuvo un paso por la Selección Mexicana donde algunos directivos influyeron para su salida como director deportivo, luego de sancionar de manera contundente a futbolistas como Carlos Vela y Carlos Salcido, tras una fiesta organizada en Monterrey por varios jugadores del Tricolor que terminó dejando una mala imagen del Tricolor frente a su propia afición.

Néstor de la Torre aplaude medidas radicales en Chivas con Vega y Chicote

“Teniendo el conocimiento y viendo los activos del club tienes que ver cuales son las conveniencias, pero no vas a sacrificar actitudes individuales por una institución, no vas a sacrificar un orden general por particularidades, entonces en los reglamentos, por eso nadie está por encima del reglamento, nadie puede pasar y lo que sucede es que le quitarías toda la autoridad a las personas encargadas del tema y se perdería un orden estructural en una empresa”.

“No, también hay que darle su debido valor a cada cosa, aquí el problema es que es una reiteración, no es la primera vez, porque claro que siempre hay que prevenir y solucionar, pero eso no implica el no tomar cartas en el asunto, para mi hicieron lo correcto totalmente. Para mi hicieron lo que corresponde como una directiva que está buscando el orden y un equipo como Guadalajara en el cual pregona tanto los valores y hay formación de jugadores, creo que es primordial tener una línea clara y mandar mensajes muy claros hacía todos los jóvenes”, fue parte de lo explicó Néstor para el portal AS México.