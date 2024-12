En las Chivas de Guadalajara no hay buenas sensaciones por lo que sucedió el domingo anterior cuando el América eliminó a Cruz Azul para acceder una vez más a la Final del futbol mexicano, donde ahora enfrentará a Monterrey, por tal motivo uno de los históricos del equipo rojiblanco, Eduardo de la Torre no pudo ocultar su enojo.

El Yayo de la Torre tiene una larga historia familiar con el Rebaño Sagrado, ya que su padre fue el Ingeniero de la Torre, quien comandó al campeonísimo en el década de los 60, además de que fue jugador y el primer técnico en la era de Jorge Vergara, por ello queda claro que su antiamericanismo es imposible de esconder.

Yayo de la Torre lamenta que América esté en una Final

El Yayo es uno de los máximos goleadores en la historia de Chivas con 89 tantos, colocándose en el sexto puesto, pero también fue directivo de Cruz Azul y esto pudo generarle mayor enojo al saber que el acérrimo rival está muy cerca de consagrarse como el único tricampeón de la Liga MX en la época moderna.

Yayo es el sexto mejor goleador en la historia de Chivas. Foto:Imago7/Álvaro Paulin.

“Es un equipo de epoquita, es un bicampeonato y ya. Han habido varios en esta era (bicampeones). Los que sean… se adelantan mucho (al tricampeonato) o a lo mejor tiene un pasado Águila que no lo hace ver (productor de Fox Sports).

“(del 1 al 10 ¿cuánto le molestó?) 13, o sea no lo puedo creer, me molestó… no me molestó, porque le voy a reconocer siempre a Cruz Azul que hizo todo lo posible por ser campeón. Yo no estoy para reconocer al América”, fue parte de lo que indicó De la Torre Menchaca en La Última Palabra de Fox Sports, mientras los demás comentaristas sonreirán tímidamente por el enfado del exatacante rojiblanco.

Eduardo es primo de Néstor y de José Manuel de la Torre, los tres jugaron en el Rebaño en las décadas de los 80 y 90 logrando el campeonato en la temporada 1986-1987 derrotando en la Gran Final a Cruz Azul. A su retiro empezó una carrera como entrenador y en el 2003 fue elegido por Jorge Vergara como el primer DT de su gestión, pero tras 10 partidos fue despedido por los malos resultados.