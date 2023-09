Una de las cualidades más destacadas del futbol es que cada quien lo observa diferente, por lo que en medio de la polémica sobre la responsabilidad de Veljko Paunovic en la escandalosa derrota de Chivas frente a América en el Clásico Nacional, el exjugador rojiblanco, Eduardo de la Torre, pide mesura y respalda el proyecto del serbio.

El Yayo considera que el trabajo del europeo ha sido bueno y solamente se trata de una mala racha, por lo que aún lo considera el ideal para mantenerse en el banquillo de la escuadra tapatía pese a las críticas que ha recibido en las últimas horas.

“No sé si está en duda, lo que sé es que no debería. Para mí, todos los procesos importantes siempre pasan por un momento crítico, no hay proceso que siempre esté arriba. Ahora le está tocando y es cierto, su imagen se deteriora, pero no creo (que esté en duda su credibilidad)”, declaró el exgoleador del Rebaño en Fox Sports.

Paunovic está padeciendo su peor crisis al frente del chiverío debido a que fracasó en la Leagues Cup y ahora acumula tres derrotas en fila contra Santos, Rayados y América, en donde se le ha cuestionado desde el planteamiento.

¿Cuándo se jugará el partido entre Chivas y Pachuca?

El Rebaño debe dejar atrás la humillación del Clásico Nacional y deberá enfocarse en el duelo contra Pachuca, mismo que se disputará el próximo sábado 23 de septiembre en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México en la cancha del Estadio Akron.