Las Chivas de Guadalajara no han logrado convencer ni en su funcionamiento ni en los resultados, ya que apenas suman dos victorias a cambio de dos empates y tres derrotas, sin embargo, esto no es suficiente para que los rojiblancos sigan envueltos en la reclamación por la anulación del gol de Alan Pulido en el partido contra Toluca, donde cayeron 2-1, así lo explicó Eduardo de la Torre.

El Yayo de la Torre, uno de los históricos goleadores del Rebaño Sagrado se mostró avergonzado por la manera en que la institución ha tomado el tema con fuertes reclamos para el trabajo del VAR, que en el duelo ante los Diablos Rojos anuló el que hubiera sido el primer tanto del encuentro, por un supuesto fuera de juego de Alan Pulido.

Yayo de la Torre explota contra Chivas

“Esta no es la historia de Chivas, reclamar al arbitraje, no es el estilo de Chivas, hasta en eso estamos cambiando, no es la esencia de Chivas andar criticando el arbitraje y armar teorías de la conspiración. No es el estilo, a mí si me molesta como chiva, repudio esta situación. Yo no me meto en que si el audio adulterado o no adulterado, no me meto en nada de eso”.

Yayo marcó 89 goles con Chivas. Foto: Imago7/Eloy Castillo

“Hubo una marcación y yo no voy a estar del lado del equipo que se queja de que una sola marcación le cambió el panorama de todo un campeonato, a mí me parece que eso es pobre de su parte. Yo no estoy de acuerdo en nada de eso y creo que van en contra de la esencia de Guadalajara. Para mí es un invento pensar en que hay campaña en contra de cualquier equipo”, fue parte de lo que comentó Yayo de la Torre en Fox Sports.

Por otra parte, Carlos Hermosillo también indicó que Guadalajara debería preocuparse por mejorar su rendimiento y ofrecer buenos resultados, en lugar de centrarse en las quejas para la Comisión de Arbitraje, ya que los rojiblancos cayeron de último minuto frente a los mexiquenses y en los momentos cruciales del partido no tuvieron la contundencia suficiente para merecer un mejor resultado.