El partido entre Chivas contra Mazatlán terminó siendo un desastre para el Rebaño no solamente por el doloroso empate en el último minuto, sino por la expulsión de Yael Padilla tras una severa barrida por atrás.

Sin embargo, en el Guadalajara decidieron sumarlo al viaje con el resto de sus compañeros y darle minutos con la filial Sub 23 contra el Necaxa para que ahí cumpliera con su sanción y no perdiera ritmo futbolístico, al menos así lo informó el club a través de un comunicado.

Sin embargo, horas después se dio a conocer el veredicto de la Comisión Disciplinaria, la cual juzgó como juego brusco grave la barrida del juvenil canterano rojiblanco, por lo que se le otorgó una suspensión por dos partidos, por lo que se perderá con el primer equipo los duelos contra Necaxa y Pumas, respectivamente.

Esta decisión habría cambiado los planes en el interior del chiverío, ya que el elemento de 17 años no vio actividad ni con la Sub 23 ni con la Sub 18, por lo que se quedó sin jugar en esta jornada 9 que fue adelantada en la Liga MX.

En los próximos días se decidirá si Padilla seguirá sin tener actividad o si es enviado a alguna filial para mantenerse en ritmo de competencia, ya que podría jugar el jueves con el Tapatío que se enfrentará a Leones Negros o en su defecto ahora si participar con la Sub 23 o Sub 18 contra los Pumas.



Titulares Sub 23

Suplentes Sub 23

¿Cómo le fue a las fuerzas básicas de Chivas contra Necaxa?

El Guadalajara tuvo una mala jornada contra los representativos del conjunto hidrocálido, ya que la Sub 23 cayó por marcador de 2-0, mientras que la Sub 18 también sucumbió pero por la mínima diferencia.

Titulares Sub 18

Suplentes Sub 18

¿Cuándo y a qué hora es el partido entre Necaxa y Chivas?

El duelo correspondiente a la jornada 9 del Clausura 2024 y que se está adelantando se jugará este martes 20 de febrero en la cancha del Estadio Victoria, compromiso que arrancará en punto de las 21 horas, tiempo del centro de México.