El consejo de Claudio Suárez a Veljko Paunovic para no perder el vestidor de Chivas

El vestidor de Chivas ha sido una bomba de tiempo en este Apertura 2023 debido a las múltiples situaciones que han acontecido en torno a la plantilla rojiblanca, desde la supuesta fractura con Veljko Paunovic hasta las indisciplinas de Alexis Vega y Cristian Calderón, por lo que Claudio Suárez, leyenda rojiblanca, detalló lo que deberá hacer el serbio para no afectar el ánimo de los futbolistas.

El Emperador es uno de los jugadores más importantes que ha defendido la camiseta del Guadalajara pese a no ser canterano; sin embargo, sabe lo que significa portar la camiseta rojiblanca y mandó un consejo al entrenador serbio del Rebaño para no quebrar más el vestidor.

En entrevista con Rebaño Pasión, el ahora analista de la cadena Fox Deportes, reveló que tanto Vega como Calderón deben mostrar arrepentimiento, pero deben ganarse el derecho a volver a jugar, ya que si los vuelve a alinear de manera inmediata, el resto del plantel podría tomarlo a mal debido a los buenos resultados que están entregando en las jornadas recientes.

“Todos cometemos errores y lógico que se habla de Alexis y Chicote que no es la primera vez. No sé hasta dónde el técnico pueda tener ese control y la directiva. Me tocaron algunos compañeros que hicieron alguna indisciplina, pero depende de la gravedad de lo que cometiste. Lógicamente deberían estar apenados, pedirles disculpas a los compañeros y en general.

“Enfocarse en el trabajo y poco a poco se lo tienen que volver a ganar, porque sería injusto premiarlos poniéndolos a jugar cuando otros como el Conejito Brizuela, que es el mejor ejemplo, porque incluso Paunovic lo mandaba a la tribuna y no lo tomaba en cuenta. En cambio, nunca habló, siguió trabajando y ahora está de titular. Sería injusto que ya está Alexis y lo quito (a Brizuela), cuando ni siquiera sé cómo esté futbolísticamente”, detalló Suárez.

Lo vivió con Luis García en Chivas

El Emperador recordó que hay ocasiones en que el entrenador está obligado a darle minutos a algunos futbolistas pese a estar en mal momento futbolístico, pero es para tratar de recuperar su mejor nivel, tal como lo hizo Ricardo Ferretti con Luis García en la época final de las Súper Chivas.

“Hay veces que el técnico tiene que aguantar a un jugador y ponerlo a un buen nivel, porque me pasó con Luis García cuando llegó con Ricardo Peláez y en algún momento no metían gol, les costó mucho trabajo. Me acuerdo de que la gente se metía mucho con Luis García, pero Tuca Ferretti lo aguantó porque sabíamos que era un jugador mundialista, de experiencia y que en cualquier momento podía romper y así fue.

“Doy ese ejemplo, porque conmigo también pasó que no estaba al cien o alguna lesión y te aguantan porque saben que vas a agarrar nivel y vas a ayudar al grupo. Son situaciones que las debe saber manejar Paunovic porque si no se le va a salir de control el grupo, van a decir que es injusto porque estamos respondiendo y llegan ellos y los pones de titular”, concluyó Claudio Suárez.