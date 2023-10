En Chivas está claro que tras la indisciplina realizada por Alexis Vega y Cristian Calderón, ambos elementos ya no tienen cabida en la institución y saldrán del club el próximo mes de diciembre, por lo que el representante de Gru ya estaría buscándole acomodo en otros equipos y ya fue a tocar la puerta del América.

Desde la llegada de Amaury Vergara a la presidencia del Guadalajara, el empresario ha luchado por erradicar el mal comportamiento del vestidor rojiblanco, por lo que decidió prescindir de ambos elementos que organizaron una fiesta en Toluca, reintegrándolos al trabajo con el resto del equipo, pero sin ser contemplados para los partidos.

Es por eso que el comunicador Jonatan Peña reveló que el representante de Alexis Vega, quien también representa a varios elementos de las Águilas, ya sondeó la posibilidad de enviarlo de Verde Valle a Coapa, en donde la directiva azulcrema no dio una respuesta tajante, dejándolo abierto a conversaciones en las próximas semanas.

El comunicador explicó que el deseo de Alejandro López, agente de Gru, es conseguir un contrato similar al que tiene en el Guadalajara, lo que enfrió las charlas con la cúpula del conjunto capitalino, aunado al historial de indisciplinas que tiene el todavía 10 del chiverio.

“Sobre Alexis Vega puedo confirmar que efectivamente fue ofrecido al América en estos días en los que se sabe que en Guadalajara lo perdonaron entre comillas porque no ha regresado a la convocatoria, sí está entrenando y tiene contrato vigente con Chivas, gana dos millones de dólares anuales, pero en Guadalajara ya no lo quieren meter porque no le quieren dar bola por las indisciplinas que ha cometido.

“Piensan que venderlo o intercambiarlo sería una buena opción, pero el representante de Alexis Vega, Alejandro López de Pitz Group, socio de esa empresa que ha traído a muchos jugadores al América como Luis Malagón, Alejandro Zendejas, Luis Fuentes, Henry Martín.

“Este representante tiene buena relación con Santiago Baños, pero en general con la directiva del América. Le andan buscando equipo, que le ofrezca algo como lo que le están dando en Chivas. Se acercaron a la directiva y en el América lo dejaron abierto, no le dieron un ‘no’ rotundo. Saben que Alexis es indisciplinado, América no quiere malgastar el dinero. A Alexis le gustaría jugar en el América, lo puedo confirmar, lo ha declarado, pero las indisciplinas dentro de las Águilas no se lo compran. No sería muy viable que llegue al América”, explicó en un Facebook Live.

Ya había declarado estar dispuesto a jugar en América

Durante la semana de medios previo al Clásico Nacional del Clausura 2023, Alexis Vega reconoció estar dispuesto a defender la playera del América pese a estar actualmente en el Guadalajara, ocasionando críticas por parte de los aficionados.

El curioso caso de Alexis Vega con los cuatro grandes

Alexis Vega, actual futbolista de Chivas ha tenido una historia peculiar con los ‘cuatro grandes’ del futbol mexicano, ya que de niño le iba a Cruz Azul, comenzó su proceso formativo en Pumas, actualmente juega para el Guadalajara y podría llegar al América.

Facebook: Alexis Vega

ESPECIAL