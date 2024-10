El lamentable acto de Roberto Piojo Alvarado quien detonó un barreno en la sala de prensa de las Chivas de Guadalajara en Verde Valle, ha causado conmoción no solo en el futbol mexicano, sino a nivel mundial. Se trata de una noticia mundial debido a lo delicado del asunto. Es por eso que en cada campamento de los equipos de Liga MX se ha vuelto un tema recurrente.

Recién en el seno del conjunto de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), el expastor del Rebaño Sagrado, el serbio Veljko Paunovic habló sobre lo sucedido, sobre todo, al conocer a fondo a Piojo Alvarado y al equipo rojiblanco en general, luego de que estuvo un año al frente de los tapatíos.

¿Qué mensaje envió Veljko Paunovic a Piojo Alvarado tras lo ocurrido?

El serbio dejó en claro que para él no basta con ofrecer una disculpa como lo hizo el jugador de 26 años de edad, ya que en una situación tan delicada como ésta, las cosas pudieron haber terminado en algo aún más grave, por lo que se debe tomar cartas en el asunto para que no vuelva a ocurrir semejante acto de irresponsabilidad en el club más querido de todo México.

“Yo le doy mucha importancia a la disciplina. No soy un policía, lo que siempre he querido es respetar la consciencia de los jugadores. Algunos pueden equivocarse pero pedir perdón a veces no es suficiente”, dijo Pauno en conferencia de prensa esta mañana de este viernes 4 de octubre.

Que Piojo se atenga a las consecuencias: Paunovic

El ex director técnico del chiverío agregó que no existe justificación alguna para lo que sucedió y se debe analizar muy bien lo que podría ocasionar el realizar este tipo de jugarretas, ya sea a los propios compañeros —como en un inicio lo tenía planeado Alvarado— o a cualquier otra persona dentro del club.

“Tienen que aprender de las consecuencias, desde luego que es importante que nuestras elecciones sean previamente muy bien analizadas y eso algo que corresponde como técnico a una visión más amplia de lo que representa dirigir”, sentenció el serbio, quien estuvo un año al frente del Club Deportivo Guadalajara.