"No soy un papá para estar detrás de ellos": Jesús Molina sobre las indisciplinas en Chivas

Si hay algo que el primer equipo del Deportivo Guadalajara sufrió en el último tiempo es la indisciplina y la mala actitud de varios jugadores fuera del campo de juego. Por esta razón, ni más ni menos, la directiva decidió "echar" de la institución a 4 elementos a fines del 2020: José Juan Vázquez, Alexis Peña, Eduardo López y Dieter Villalpando.

Ante tantos casos indeseables que causaron mucha polémica, Ricardo Peláez decidió actuar con mano dura para marcar un precedente y lo ha logrado. En este 2021 las indisciplinas decrecieron notablemente en el Rebaño Sagrado, aunque está claro que no han desaparecido del todo. Es por esto que este delicado tema sigue dando que hablar, y recientemente Jesús Molina ha dejado una frase que estuvo lejos de pasar desapercibida.

Peláez puso mano dura con las indisciplinas (Imago 7)

El capitán de Chivas siempre se ha mostrado como un líder del equipo y ha dado la cara ante las indisciplinas de sus compañeros. De hecho, el 25 de agosto de 2020 declaró que él se hace responsable de las mismas: "Me hago responsable, porque si ellos le fallan al equipo, me fallan a mí y si me fallan a mí yo no tengo nada que hacer. Tengo que hacerme a un lado también porque creo que soy parte importante del equipo y yo como el más grande del equipo me tengo que hacer responsable y no tengo problema en hacerlo".

Jesús Molina habló sobre las indisciplinas

En las últimas horas, el mediocampista defensivo brindó una entrevista para Fox Sports y volvió a tocar este sensible tema. "Hay que ser más concientes, más profesionales y entender los momentos. Yo no soy un papá para estar detrás de ellos y decirles... Pero uno los aconseja y será voluntad del aconsejado si acepta el consejo o no. Lo que sí, tendrá que afrontar la consecuencia de su acto", apuntó con contundencia.

A pesar de estas duras palabras, la realidad es que el Deportivo Guadalajara habría dejado atrás las indisciplinas de sus jugadores. En el torneo Guardianes 2021 solamente hubo un caso polémico que nunca se llegó a comprobar: una supuesta salida de Alexis Vega en Sinaloa, rompiendo la concentración contra Mazatlán.