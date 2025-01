El enfrentamiento de este sábado entre Chivas y Tigres, por el Clausura 2025, promete ser uno de los más atractivos de la Jornada 3 de la Liga MX. El Rebaño necesita una victoria ante su público, mientras que los Felinos dirigidos por Veljko Paunovic llegan con dos victorias en su haber, pero también algunos rumores alrededor de su emblema, André-Pierre Gignac.

Previo al duelo contra el Rebaño, el periodista regiomontano, Willie González, informó sobre un supuesto altercado protagonizado por Gignac con el preparador físico de Veljko Paunovic, Pablo Gerardo Di Martino.

“Me lo contó una fuente muy cercana que estuvo allí. Gignac no quiso hacer un ejercicio, por algún motivo. Y el preparador físico se encaró con Gignac. Le dijo ‘tú no tienes derecho porque todos lo están haciendo, no pongas el mal ejemplo’ y la discusión se fue para arriba”, relató.

Gignac sufre desgarro y no jugará contra Chivas; Paunovic se molesta

Sumado a esto, al día siguiente del supuesto escándalo protagonizado en el entrenamiento, André-Pierre Gignac sufrió una lesión que lo marginará del compromiso ante Chivas. En conferencia de prensa, Veljko Paunovic no ocultó su molestia por la insistencia de los reporteros al hablar sobre el delantero francés.

“En este momento nuestro planteamiento es que juegue el que está jugando, y no hay mas. Yo no entiendo. No hay preguntas sobre la buena racha por el inicio de la temporada, sobre los partidos que se vienen. ¿No hay ninguna pregunta de estas? ¿O solo vamos a hablar de André hoy?”, dijo Veljko Paunovic con visible molestia.

Paunovic habla sobre Gignac

El momento complicado que vive Gignac podría explicar este supuesto malestar. El delantero no ha iniciado como titular en los últimos partidos, con Nicolás Ibáñez ocupando su lugar en el once inicial. Además, el francés arrastraba problemas físicos que lo habían mantenido entre algodones.

“Él entrena bien, tiene buen comportamiento, es competitivo, se exige a sí mismo como siempre. Vamos a ver qué pasa con lo sucedido hoy en cuanto a si tiene una lesión. Yo cuento con él, el grupo está a gusto con él, es un campeón que quiere ganar y exigir pero te digo algo todos somos así aquí”.