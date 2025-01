La búsqueda de jugadores mexicoamericanos se ha vuelto una costumbre para las Chivas de Guadalajara. La falta de opciones y los altos costos del mercado local obligan a que el Rebaño busque alternativas fuera de México, en una política que sin dudas ha despertado mucha polémica por la tradición histórica de la institución.

En ese sentido, un jugador de características creativas y ofensivas sonó para llegar a Chivas hacia mitad del año pasado, cerca de la disputa de la Leagues Cup. Pese a jugar en Estados Unidos, tiene padres mexicanos y es elegible para jugar con el Rebaño Sagrado: hablamos de Diego Luna.

Diego Luna destaca con Estados Unidos

El mediapunta mexicoamericano de 21 años, Diego Luna, juega actualmente en el Real Salt Lake de la Major League Soccer. El año pasado, el periodista Fernando Esquivel informó que era una de las opciones que manejaba el Rebaño para reforzar su plantilla como en su momento lo hizo con jugadores de esa doble nacionalidad como Cade Cowell y Fidel Barajas.

En la última temporada, Luna destacó con nueve goles y ocho asistencias en 36 partidos disputados, siendo una de las figuras de su equipo. Y ahora, el volante ofensivo acaba de destacar con la Selección de Estados Unidos, donde jugó un tiempo con la nariz rota tras sufrir un codazo, pero pidió seguir en el campo ante la Selección de Costa Rica dirigida por Miguel Herrera.

Así quedó Diego Luna tras sufrir agresión ante Costa Rica (instagram)

En dicho encuentro, Luna regaló una asistencia, por lo que ya levanta la mano para ser un jugador que gane protagonismo en el nuevo ciclo de Estadso Unidos, a cargo de Mauricio Pochettino. Meses atrás, ante la demora en la oportunidad, el futbolista no descartaba la chance de representar a México, algo que ahora parece perder fuerza.

Chivas ya lo buscó: su valor es de seis millones de dólares

Diego Luna ya sonó en el pasado como posible refuerzo de Chivas y hasta se habló de que también interesaba al América. No obstante, su protagonismo en el Real Salt Lake hace que no sea un jugador tan accesible, a tal punto de que su valor de mercado según Transfermarkt es de seis millones de dólares. De repetir lo hecho en la última temporada, no sorprendería verlo protagonizar un traspaso hacia alguna liga europea.

Diego Luna ya jugó con Cowell y Fidel Barajas

¿Del cine al Akron? La dupla que ilusiona a la afición de Chivas: Diego Luna y Gael García

En el momento donde Diego Luna sonó como opción para llegar a Chivas, muchos aficionados bromearon con la posibilidad de que el Rebaño junte en su plantilla a este último con Gael García, juvenil que recién da sus primeros pasos con el Rebaño. Esta dupla es la que conformaron los actores en la película “Rudo y Cursi”, donde dos hermanos saltan desde los campos amateurs hasta las granddes ligas.