Este fin de semana para Chivas es clave debido a que chocará contra Tigres por el Clausura 2025. En medio del inicio del campeonato el Rebaño Sagrado sabe que se le termina el tiempo para fichar a Orbelín Pineda, pero destapan grandes noticias para la directiva rojiblanca con el mediocampista.

El conjunto rojiblanco se puso como gran objetivo tener un mercado de pases en el que fueran protagonistas. De momento lograron cerrar la llegada de Alan Pulido, quien podría ver acción el sábado, Luis Romo y Miguel Tapias, mientras que Luis Chávez rechazó la idea formar parte del equipo.

Orbelín Pineda es otro de los grandes apuntados, pero desde AEK Atenas no para de rechazar las ofertas que llegan desde Chivas. El último reporte de Jesús Bernal sobre estas negociaciones decían que el Guadalajara insistía y que le ofrecía al equipo 13 millones dólares en este momento, pero no llevárselo por ocho en el verano.

Chivas buscaría a Orbelín Pineda. (Foto: IMAGO7)

Hoy César Huerta habló nuevamente de la actualidad del Maguito y señaló que es cada vez más complicado que llegue en este mercado porque el equipo griego no quiere saber nada. Sin embargo, recibieron grandes noticias respecto al dinero que se utilizará debido a que el Estado Jalisco habría confirmado que podrá usarse ese dinero en junio para ficharlo.

El periodista de Diario AS explicó que fuentes de Chivas le señalaron que AEK Atenas ya no le responde y hablaron con este patrocinador para saber si este dinero va estar disponible en junio. La respuesta habría sido que lo más probable es que esté disponible esa suma en el verano, por lo que el Guadalajara deberá resignarse a esperar que Orbelín Pineda no renueve su contrato y firmar su vínculo en cinco meses.