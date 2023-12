Finalmente Chivas fracasó nuevamente en la Liga MX luego de quedar eliminado de la Liguilla del Apertura 2023 tras perder ante Pumas por 3-0 en la vuelta por los Cuartos del Final. Por otra parte, tras la eliminación la directiva analiza las altas y bajas que podría llegar a tener y la afición se ilusiona con volver a tener a Chicharito Hernández en el equipo. Sin embargo, por la siguiente razón se complicará la llegada del hijo pródigo a Verde Valle.

A lo largo de los últimos años el Rebaño Sagrado tuvo graves problemas para encontrar a un centro atacante que le de garantías en la portería rival. Es por esto que Daniel Ríos y Ricardo Marín llegaron para darle más alternativas a un Veljko Paunovic que esperaba la llegada de Alan Pulido o Luca Martínez Dupuy.

Por otra parte, para este mercado de pases se espera que el Rebaño Sagrado vuelva a hacer el intento por contar con un centro atacante para el Clausura 2024. Debido a esto, se sabe muy bien que Fernando Hierro comenzó a negociar con Puebla la llegada de Guillermo Memo Martínez.

Sin embargo, a lo largo de las últimas semanas se ha hablado mucho de la posibilidad de que llegue Chicharito Hernández. Esto se debe a que se encuentra libre tras no renovar su contrato con Los Angeles Galaxy. A su vez, llegaría a Chivas con seis meses de inactividad debido a que se estuvo recuperándose de su lesión ligamentaria.

Chicharito Hernández se aleja del Guadalajara. (Foto: Imago)

A pesar de esto el regreso de Javier Hernández al Rebaño Sagrado se complica debido a que hay una gran sobrepoblación de centro atacante. Actualmente en el primer equipo se encuentran José Juan Macías, Ricardo Marín, Ronaldo Cisneros y Daniel Ríos. A ellos se le suman el regreso de Santiago Ormeño y Ángel Zaldívar, mientras que en Tapatío se encuentran Luis Puente y el Tepa González. Por último, en la categoría Sub-23 Armando la Hormiga González pide un lugar a grito tras ser el campeón de goleo en el Apertura 2023.

De esta manera, el equipo Rojiblanco no solo debería hacer el esfuerzo de tener de darle un gran salario, sino que además tendría que encontrar lugar a cuatro o tres de los delanteros que tiene. No hay que olvidarse que Ríos no convenció nunca a Veljko Paunovic, mientras que el serbioespañol afirmó que Ormeño era su última opción cuando llegó a Guadalajara.

¿Por qué Guillermo Martínez puede ser el atacante ideal en Chivas?

Como decíamos, Fernando Hierro comenzó a negociar la llegada de Memo Martínez de Puebla. Por otro lado, la estadística que marca que el atacante de la Franja sería el ideal para Chivas es que de los once goles que marcó ocho fueron dentro del área.