Chivas se encuentra en plena vacaciones mientras que parte de la dirección deportiva analiza la bajas y altas que podrán tener en el Clausura 2023. Por otra parte, diferentes reportes indican que el Rebaño Sagrado comenzó a negociar la llegada de Memo Martínez. Debido a esto, repasamos el motivo por el que se convierte en el atacante ideal para el Guadalajara.

A lo largo de todo el torneo el conjunto Rojiblanco no ha parado de tener serios problemas con sus centros atacantes. Daniel Ríos no terminó de convencer a Veljko Paunovic, mientras que Ricardo Marín vio acción durante todo el torneo, pero no terminó de dar la talla para resolver encuentros.

Debido a esto, se espera que Fernando Hierro le traiga un centro atacante a Chivas que cumpla con su función: no parar de meter goles. Es por esto que diferentes reportes indican que el Guadalajara comenzó negociaciones con Memo Martínez, actual nueve de Puebla y exjugador del Rebaño Sagrado.

Por otro lado, Jesús Bernal, periodista de ESPN, marcó una estadística importante en el caso del jugador de la Franja que es necesaria en el equipo Rojiblanco. De los once goles anotados en el Apertura 2023 ocho fueron dentro del área. A esto se le suma que fue el mejor mexicano en la tabla de goleo.

Memo Martínez no

No hay que olvidarse que en el Apertura 2023 Roberto Alvarado fue el goleador del equipo con seis tantos en la fase regular. Cabe destacar que en el Clausura 2023 el Rebaño Sagrado tuvo una gran cuota goleadora, pero sin tener a un nueve que terminara de ser el referente.

¿Cruz Azul viene por José Juan Macías?

Mientras Chivas descansa y piensa en el Clausura 2024, varios clubes de la Liga MX siguen de cerca a los jugadores del Rebaño Sagrado. Uno de los apuntados por Cruz Azul sería José Juan Macías. “Cruz Azul ha tocado a su puerta, lo quiere, pero hasta donde me han dicho, José Juan Macías solo piensa en Chivas y en lo que viene para su carrera”, reportó Jesús Hernández en su canal de YouTube.

Encuesta ¿Crees que Chivas debe ir por Memo Martínez? ¿Crees que Chivas debe ir por Memo Martínez? Sí No YA VOTARON 84 PERSONAS

¿En Europa buscan a Alexis Vega?

Otro jugador que tiene definido salir de Chivas en enero o junio es Alexis Vega, a quien no se le va a renovar el contrato. Según lo informado por Kery Ruiz el futbolista recibió ofertas de Rusia, Arabia Saudita y Brasil.

¿Pocho Guzmán se va de Chivas?

Tras un Apertura 2023 sin minutos en Chivas, informa que Víctor Guzmán pidió irse del equipo tras confirmarse la continuidad de Veljko Paunovic, por lo que está rota la relación entre ambos. Según lo informado por Fox Sports tanto el Guadalajara como Pachuca comenzaron a trabajar para que las negociaciones lleguen a buen puerto.