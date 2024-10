En los últimos mercados de pases Chivas buscó fichar promesas. Uno de ello rechazó al Rebaño Sagrado y hoy no llega a tener minutos con su actual equipo.

El futbolista que rechazó a Chivas y ahora casi no juega en su nuevo equipo: Andrés Montaño

A lo largo de diferentes mercados de pases el Rebaño Sagrado tuvo una serie de futbolistas que no quisieron llegar a Verde Valle. Tal es el caso de André Montaño que decidió decirle que no a Chivas, pero hoy no llega a tener minutos en Cruz Azul.

En cada libro de pases el conjunto rojiblanco se fija en jugadores que sean promesas para luego revenderlos a un buen precio. Sin embargo, en ningún momento se le pasa por la cabeza a la directiva traer jugadores que marquen la diferencia para pelear por campeonatos.

Un jugador por el que el Guadalajara apostaba a tener en su plantilla a futuro era Andrés Montaño, quien militaba en Mazatlán. Finalmente rechazó al Rebaño Sagrado para convertirse en nuevo jugador del Cruz Azul.

André Montaño no tiene casi minutos con el Guadalajara. (Foto: IMAGO7)

El mediocampista que llegó como promesa al equipo de Ciudad de México no llega a tener minutos de juego con la Máquina Cementera. Según lo informado por Transfermarkt vio tan solo 441 minutos de juego en 14 partidos con Martín Anselmi como entrenador.

Cabe destacar que el gran motivo por el que Chivas no llegó a fichar a André Montaño como su nuevo jugador fue por falta de dinero. “Existía la posibilidad de ofertar algunos intercambios, pero ese es el problema del Guadalajara (…) Cruz Azul lo quiere desde hace un tiempo, igual que Pumas. Cruz Azul dice: ‘¿vale cinco millones? Ahí van’”, explicó César Huerta en su canal de YouTube en mayo del 2024.

