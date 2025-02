Es cierto que Chivas tiene muchos años sin ser un protagonista frecuente en la Liga MX; sin embargo, la grandeza del conjunto rojiblanco sigue estando vigente por lo que millones de aficionados siguen demostrando su amor por la escuadra tapatía, en donde inclusive algunos futbolistas siguen soñando con vestir la camiseta del Rebaño.

Tal fue el caso del exfutbolista Néstor Calderón, quien comenzó su proceso formativo en divisiones inferiores del Guadalajara, hasta que fue cepillado, por lo que comenzó a probar fortuna en otros clubes, aunque su sueño seguía siendo el jugar en el chiverío.

Es por eso que el Avión recordó que en el 2016 recibió una llamada de parte de Matías Almeyda en donde le propuso llegar como refuerzo a la escuadra de la Perla de Occidente, en donde aceptó de inmediato, sin importar cuánto le pagarían. Ahora, reconoció que sacrificó en lo económico, pero logró cumplir su sueño: ser campeón con Chivas.

“Yo sacrifiqué en lo económico para llegar a Chivas. Cuando me habla Matías Almeyda y me dice: ‘¿Quieres venir?’ Le dije: ‘sí’. No lo pensé, no me importaba lo que iba a ganar, no sabía nada. Por la mente no me pasó que me habían corrido de niño, porque mi sueño era llegar a Chivas y conseguir un logro con Chivas”

“Fue muy especial, porque yo crecí con los colores de Chivas, lo disfruté al máximo. Tal vez, porque traía la madurez de ya haber ganado (…) Fue muy especial ganar con Chivas“, reveló en el podcast de Ramón Morales.

¿Cómo fue el paso de Néstor Calderón en Chivas?

El extremo llegó en el 2016 al Guadalajara en calidad de préstamo con opción a compra; sin embargo, se convirtió en un hombre importante en el esquema de Matías Almeyda, en donde inclusive anotó el gol con el que el Rebaño avanzó a la Final del Clausura 2017 para eliminar al Toluca.