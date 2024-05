El partido de Ida resultó parejo, sin demasiadas emociones. El Rebaño llevó la iniciativa pero recién consiguió el gol de la victoria sobre los minutos finales, por intermedio de Víctor Guzmán. Ahora, otro triunfo o un empate le servirá a las Chivas de Guadalajara para eliminar al Toluca y meterse en las semifinales del Clausura 2024.

La racha de seis victorias consecutivas ilusiona a toda la parcialidad rojiblanca. El entrenador, Fernando Gago, de a poco encontró soluciones dentro de la plantilla para que se pudiera ver una versión más competitiva de su equipo. Ahora, con todos sus futbolistas a disposición, el argentino debe tomar importantes decisiones.

¿Chicharito o Marín? La duda de Gago para visitar al Toluca

Una de las cuestiones que debe pasar por la mente de Gago es el de la delantera. El pasado miércoles, Chicharito Hernández sorprendió como titular en lugar de Ricardo Marín. Ahora, con la eliminatoria a su favor, podría darse un encuentro de mayores espacios para aprovechar con un futbolista más veloz como lo es Marín.

Incluso, hay dos cuestiones que no deben pasarse por alto. La primera es que Chicharito recién juega sus primeros partidos después de la grave lesión de rodilla y puede que la acumulación de partidos no le juegue a su favor. Después del partido del miércoles, no hubo demasiado descanso.

Chicharito jugó en la Ida, pero Marín acostumbra a ser el titular fuera de casa (Imago7)

Por otro lado, también hay motivos para creer que Chicharito no aportó demasiado en el encuentro ante Toluca. El experimentado goleador necesita que el equipo le genere ocasiones, pero en esta etapa de su carrera no participa demasiado de la generación de juego y eso muchas veces da cierta previsibilidad a la defensa.

Ricardo Marín ya le marcó a Toluca

Mientras tanto, el ‘4K’, Ricardo Marín, espera por su oportunidad en el once inicial, pues siempre suele ser el titular cuando Chivas juega fuera de casa. Al atacante, además, se le da bien frente al Toluca, rival al que le convirtió en el 1-1 del certamen pasado, justamente en el Estadio Nemesio Diez. Incluso, el ex del Celaya también le convirtió a los Diablos Rojos en el triunfo por 3-2 durante esta fase regular.