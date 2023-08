Uno de los puntos más complicados a resolver por parte de Veljko Paunovic en Chivas es el de su centroacante. Debido a esto, previo al encuentro contra FC Juárez, repasamos el motivo por el que el Tepa González no termina de entrar en la consideración del timonel Rojiblanco.

A lo largo del Clausura 2023 de la Liga MX, el Rebaño Sagrado no pudo encontrar con los futbolistas que tenía a su nueve titular. Es por esto que Fernando Hierro trabajo a Ricardo Martín y buscó la llegada de Alan Pulido o de Luca Martínez de Dupuy, pero se quedó con las manos vacías.

Sin embargo, lo llamativo es que Chivas cuenta con varios atacantes y ninguno le termina de llenar el ojo al Veljko Paunovic. Mientras espera la recuperación de José Juan Macías, el Guadalajara cuenta con Rolando Cinseros y Daniel Ríos como alternativas.

Por último, uno de los jugadores que no entra en la consideración del timonel Rojiblanco es Raúl González, a quien le buscaron acomodo sin éxito. Sin embargo, uno de los grandes motivos por el que no termina de convencer es su falta de gol y no es para menos debido a que en el inicio de la Liga de Expansión MX no anotó ningún gol. Es más, en el empate 2-2 ante Correcaminos fue suplantado.

¿Qué es lo que sigue para Chivas en el reinicio del Apertura 2023?

Luego de la Leagues Cup 2023, Chivas regresa el próximo viernes a las 21:00 ante FC Juárez en el Olímpico Benito Juárez. A su vez, el próximo martes enfrentará a Tijuana en el Estadio Akron a las 19:00 del Centro de México.