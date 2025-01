Pasaron las primeras dos jornadas del Clausura 2025 y las Chivas de Guadalajara registraron una victoria sobre Santos Laguna y una derrota en su visita al Necaxa. El próximo duelo será ante Tigres UANL, en el Estadio Akron, por lo que la exigencia será máxima para el equipo dirigido por Óscar García Junyent, quien recibió numerosos cuestionamientos tras la caída en Aguascalientes.

El entrenador rojiblanco recuperará a los dos elementos que fueron convocados por la Selección Mexicana, Raúl Rangel y José Castillo, por lo que prácticamente tendrá a casi toda su plantilla a disposición. Armando González también podría reaparecer y los únicos que faltarían incorporarse serían Alan Mozo y Alan Pulido.

No obstante, en la pretemporada rojiblanca hubo un elemento que sorprendió a Óscar García, quien le dio oportunidades luego de pasar varios meses sin contar para Fernando Gago o Arturo Ortega. Se trata de Daniel Aguirre, mediocampista de 25 años que viene de sufrir una lesión pero podría reaparecer frente a Tigres.

Daniel Aguirre podría ser opción en el mediocampo

Proveniente desde Los Ángeles Galaxy, Daniel Aguirre no pudo debutar de manera oficial con Chivas, pues sólo jugó en partidos amistosos. Sin embargo, con la llegada de Óscar García el mediocampista volvió a ser tenido en cuenta: jugó tres de los cuatro partidos disputados durante la pretemporada, sumando un total de 133 minutos.

Aguirre jugó 45′ contra Mineros, ingresó en los 20′ finales del Clásico Tapatío vs. Atlas y por último, fue titular y jugó 68′ en la final de la Copa Pacífica ante Leones Negros. En esos encuentros, su nivel sorprendió a la afición, pues el mediocampista demostró condiciones, dinámica y buena capacidad para proteger el balón.

Aunque Chivas no emitió un comunicado oficial, hay reportes de que Aguirre habría sufrido problemas físicos que le impidieron formar parte de la convocatoria en las primeras dos jornadas, algo que llamó la atención visto su protagonismo y su nivel durante la pretemporada.

Omar Govea, el “descarte” de Óscar García

En la pretemporada, Aguirre estuvo por delante de otro mediocampista como lo es Omar Govea, quien no jugó ni un sólo minuto en la pretemporada y tampoco ha debutado en el Clausura 2025. Aunque integró la banca, el ex de Rayados no ingresó en ninguno de los dos compromisos, señal de que no es prioridad para el cuerpo técnico encabezado por Óscar García.