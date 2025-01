Las Chivas de Guadalajara han llevado adelante una intensa limpia en su plantilla de cara al Clausura 2025. Varios jugadores que eran prescindibles se fueron de la institución, como Pavel Pérez, Carlos Cisneros, Sergio Flores, Sebastián Pérez Bouquet. Esto, sumado a las ventas de Jesús Orozco y Antonio Briseño y del retiro de Jesús Sánchez.

Sin embargo, la limpia no es total y todavía hay jugadores a los que se les busca acomodo. Uno de ellos es Isaac Brizuela, quien no ha hecho mucho para encontrar otro sitio, pues en Guadalajara tiene su vida familiar, un gran salario y es uno de los referentes de la plantilla pese a no entrar en los planes de Óscar García.

Aún así, el caso del Cone no es el único, pues también hay otro jugador que regreso de su préstamo y tampoco entra en los planes de Chivas, pues su posición ya está más que cubierta. Hablamos de Daniel Ríos, delantero de 29 años que viene de tener una buena etapa como cedido en Atlanta United.

Daniel Ríos tendría un año más de contrato con Chivas

Hacia finales de 2022, Daniel Ríos se transformó en uno de los primeros fichajes de la gestión comandada por Fernando Hierro. Sin embargo, el atacante no colmó las expectativas y muy pronto quedó relegado ante nombres como Ricardo Marín, Armando González o Chicharito Hernández.

Ríos salió cedido rumbo al Atlanta United, donde recuperó su mejor versión y marcó siete goles, además de aportar otras tres asistencias. Sin embargo, ese buen rendimiento no le alcanzó para volver a ser tenido en cuenta por el nuevo cuerpo técnico del Rebaño Sagrado, quien además de los atacantes ya mencionados también sumó a Alan Pulido y Teun Wilke.

Daniel Ríos tiene contrato hasta fin de año y de momento no ha encontrado acomodo (Imago7)

En su momento se especuló con una nueva cesión en la MLS, pero de momento no hay novedades y si todo sigue así, Daniel Ríos deberá quedarse en Chivas cobrando su salario a sabiendas de que no será tenido en cuenta. Rescindir el contrato sería otra opción, pero para eso ambas partes deberían llegar a un acuerdo económico que le permita al delantero quedar en libertad de acción.

Daniel Ríos marcó un sólo gol en Chivas

Lo cierto es que Daniel Ríos tuvo dos etapas como jugador de Chivas y en ninguna logró convencer. En total, registró 22 presencias y apenas pudo marcar un gol, en la visita a Pumas por el Clausura 2023, con victoria por 2-1. Actualmente, tiene un valor de 800 mil euros según el sitio especializado Transfermarkt, por lo que la directiva rojiblanca también podría optar por utilizarlo como moneda de cambio en alguna negociación.