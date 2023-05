Isaác Brizuela, mediocampista de las Chivas de Guadalajara, sabe que la afición rojiblanca jugará un papel muy importante en la lucha por sellar el boleto a la Semifinal este domingo, cuando enfrenten al Atlas en el Estadio Akron, en el marco del Clásico Tapatío de Vuelta de los Cuartos de Final del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX.

El experimentado volante del Rebaño Sagrado, en entrevista con Telemundo Deportes desde Verde Valle, reconoció que para este domingo: “tienes que estar muy bien anímicamente, sabes que son dos partidos. Después de una derrota, obviamente, lo primero que piensas es que faltan 90 minutos, tenemos que pensar positivamente“.

El Conejito Brizuela añadió que “los que tenemos más experiencia tratar de transmitirle calma primero al equipo, que nada está resuelto. Sabemos que ellos están motivados por tener un gol a favor y de esta parte, estamos más motivados, porque vamos de locales, estamos con nuestra gente, así que eso debe ser un plus para nosotros que intimide también al rival“.

El mediocampista de las Chivas argumentó a Telemundo Deportes que “el tener toda la afición a favor y también depende de nosotros el contagiar a la afición, salir desde el primer minutos a demostrar que queremos ganar y que se contagie todo el estadio para que se haga vibrar y todo sea positivo para nosotros“.

El recado de Isaác Brizuela a la afición de Chivas

El Cone Brizuela, desde Verde Valle, reconoció que “es un jugador más la afición, el saber que esta de nuestro lado, que esta alentando, es el plus que muchas veces sacas dentro del terreno de juego. A veces estar muy agotado y ya no tienes para dar más y al escuchar todo ese apoyo de la afición que están de tu lado, sacas ese extra que a lo mejor no sabes que lo tenías y es un papel muy importante“.

El volante del Guadalajara añadió a Telemundo Deportes que “ellos saben el rol que tienen en estas instancias de Liguilla y creo que va de la mano, si nosotros salimos a proponer y a buscar el gol, se va a contagiar la afición y va a ser una conexión que nos va a ayudar a todos“.

