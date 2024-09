El momento más emotivo en el Chivas vs. Juárez que no fue captado por la transmisión de Amazon

Las Chivas de Guadalajara vivieron una tarde redonda en casa desde el primer minuto del partido ante Juárez el sábado anterior por la Fecha 6 donde terminaron goleando 5-0 como no sucedía desde hace muchos años, además de que se estrenó la transmisión de Amazon Prime para los duelos como local del conjunto rojiblanco como se esperaba desde el arranque del Torneo Apertura 2024.

Todo resultó una novedad para la afición que estaba en el Estadio Akron, como para los que siguieron la transmisión del compromiso a través de la plataforma de streaming y aunque los comentaristas y narradores eran prácticamente los mismos de Chivas TV, en esta ocasión apareció la sorpresiva presencia de Paul Delgadillo, un exárbitro que fungió como analista.

La realidad es que no hubo alguna falla evidente que se pudiera recriminar a Amazon Prime en su primer duelo con el Rebaño Sagrado, aunque varias versiones apuntan a que van a reforzar su equipo de relatores con alguno famoso que pueda ser más atractivo para los aficionados que no puedan asistir al Gigante Zapopan.

Uno de los momentos más particulares que se vivió durante el compromiso ante los fronterizos no estuvo dentro de la cancha, sino en las tribunas, donde uno de los vendedores de cerveza fue captado ofreciendo sus productos de la manera mas peculiar, ya que mientras los fanáticos adquirían sus bebidas, el joven entonaba las mismas canciones que todo el público.

El Rebaño se destapó con cinco anotaciones. Foto: Imago7/ Juan Carlos Cubeyro.

Este momento se viralizó en las redes sociales, debido a que los que captaron en video lo que estaba sucediendo indicaron que era el vendedor más feliz del mundo, pues claramente se veía que era un seguidor de Chivas que en ningún momento dejó de trabajar, pero tampoco de apoyar a su equipo. Este hecho no fue algo que pudiera transmitirse por la señal de Amazon Prime.

¿Cuándo vuelve a jugar Chivas en el Apertura 2024?

Será el sábado 14 de setiembre cuando el Rebaño regrese a la actividad en el Clásico Nacional contra el América que seguramente sacará chispas por el buen momento en el que llegan los rojiblancos y la situación adversa del acérrimo rival que fue goleado por Cruz Azul. El partido será a partir de las 21:00 horas en el Estadio Ciudad de los Deportes.