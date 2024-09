El atacante de los rojiblancos no pudo ver actividad en el duelo donde se impusieron a los fronterizos.

Las Chivas de Guadalajara obtuvieron uno de los triunfos más contundentes de los últimos años, con todo y que los Bravos de Juárez son el penúltimo lugar de la tabla general en el Torneo Apertura 2024, pues los rojiblancos se llevaron la victoria 5-0 y Javier Hernández se dio tiempo de responderle a algunos de sus detractores.

Aunque Chicharito Hernández no jugó por problemas musculares que lo han quejado desde el duelo de la Jornada 4 frente a Mazatlán, el atacante del Rebaño Sagrado sigue al pie de la letra sus trabajos de rehabilitación en busca de ponerse a punto en los siguientes días, pero esto no ha detenido las críticas.

Y es que muchos analistas y comentaristas no han dejado de cuestionar el regreso de Hernández Balcázar al futbol mexicano, pues consideran que estando lesionado no le iba a aportar nada a las Chivas, pero es un hecho que el atacante no había tenido un mal funcionamiento en el arranque de la campaña.

Chicharito le responde a sus detractores en redes sociales

Otros de los comentarios negativos que se han desatado en el Apertura 2024 fueron por el fracaso de Guadalajara en la pasada Leagues Cup, donde no pudieron ganar un solo partido por segundo año consecutivo y quedaron eliminados en la fase de grupos, por ello Chicharito esperó el momento oportuno para responderle a los heaters.

Chicharuto no tiene fecha de regreso. Foto: Instagram

“Solo uno sabe cuando nos vamos a dormir si lo dimos todo en ese día o no. ‘Si los perros ladran, Sancho, señal que vamos avanzando'”, fue algo de lo que publicó Chicharito en su cuenta de Instagram con una fotografía en el entrenamiento del lunes anterior.

Este fin de semana las Chivas no entrarán en acción debido a la Fecha FIFA donde la Selección Mexicana jugará contra Nueva Zelanda el sábado. Mientras que el Rebaño sostendrá un duelo amistoso contra Colima, el cual servirá de preparación de cara al Clásico Nacional de la Jornada 7 frente al América.