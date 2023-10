En Verde Valle, Chivas piensa en el cierre de la fase regular del Apertura 2023 de la Liga MX debido a que necesita sumar puntos para asegurarse uno de los boletos que da la clasificación directa a la Liguilla. Por otro lado, mientras el equipo se prepara para enfrentar a Tigres, Fernando Beltrán dio detalles sobre cómo sintió el grupo la ausencia de Chicote Calderón y Alexis Vega en el vestuario.

Sin duda lo sucedido con el defensa y el atacante colmaron la paciencia de la directiva, cuerpo técnico y afición. En especial con el extremo debido a que no vivía un gran momento en el equipo y no era la primera vez que estaba en falta. La última vez había sucedido con Uriel Antuna y el famoso dúo tamarindo.

Por otro lado, Fernando Beltrán mantuvo diálogos con Claro Sport y habló de los indisciplinados. En la misma charla, el mediocampista marcó que él y sus compañeros sintieron la ausencia de los dos en el vestuario ya que considera que ambos aportan mucho al bienestar de la plantilla.

“La verdad es que en este sentido, como grupo, pues sí fue complicado. Son compañeros muy importantes dentro del equipo, dentro del grupo. El vestidor por día no se llegó a sentir igual, es la realidad. Porque son jugadores que aportan mucho fuera de la cancha. Al final son grandes futbolistas dentro, pero fuera de la cancha creo que aportan muchísimo más que dentro y eso es lo que más como equipo creo que nos dolió bastante y fue lo que nos motivó para mostrarles también nosotros nuestro apoyo de solidaridad, de que queríamos que regresaran, de que queríamos mostrar que el equipo estaba bien y lo hicimos de buena manera”, comentó.

Fernando Beltrán habló de la ausencia de Alexis Vega y Chicote Calderón en el equipo.

Y agregó: “Al final fue complicado esos días, pero nosotros mostramos que estábamos juntos a pesar de que ellos estuvieran separados, pues siempre mostramos que queríamos que estuvieran con nosotros, mostramos que estábamos bien, que eso no nos iba a destantear más porque íbamos por un buen camino, íbamos bien con ellos y al final no es como que nosotros nos sentimos como que se separaron. Obviamente no los veíamos, pero cada partido que nosotros hacemos, cada viaje, cada entrenamiento, lo hacemos por jugadores que no están, que están lesionados, que no pueden viajar, que no son convocados. Entonces toda esta parte para nosotros es importante”.

Por último, señaló que ellos hicieron mucho en los entrenamientos y partidos para que volvieran a trabajar a la par. “Sabíamos que teníamos que hacer lo mejor para que ellos regresaran, para que ellos pudieran estar otra vez con nosotros. Y hoy que están aquí creo que la verdad nosotros estamos valorando bastante tenerlos a ellos y no nomás nosotros, sino ellos también al equipo”, cerró Fernando Beltrán.

Fernando Beltrán defendió a Alexis Vega

Por otro lado, el Nene Beltrán fue consultado específicamente por Alexis Vega y afirmó que es importante que esté dentro del equipo. “Siempre lo voy a bancar porque es mi compañero de equipo. Claro que lo necesitamos, siempre se puede jugar mejor. Aquí el tema es que siempre han puesto a Alexis (Vega) que es el que mejora el equipo, pero nosotros lo hemos ayudado a él y él nos ha ayudado a nosotros”, expresó.

Y añadió que “Así como ustedes lo han puesto mucho como que es él, él nunca lo ha visto así. Él ha sido humilde con nosotros y dice que nos necesita. El buen momento que tuvo en muchos lapsos de torneo es gracias a que el equipo estuvo bien. No lo conocen mucho, pero en el vestidor es un tipo que aporta bastante y nunca se ha puesto por encima de nadie”.

¿Cuándo vuelve a jugar Chivas en el Apertura 2023?

El Rebaño Sagrado viene de superar por 2-0 a Puebla y volverá a ver acción el próximo sábado ante Tigres. El juego se llevará adelante en el Estadio Jalisco a las 19:05 del Centro de México.