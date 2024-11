Los rojiblancos no tienen un lugar seguro en la Fiesta Grande y la situación se podría complicar en la últimas fechas.

El problema que se viene para Chivas si no clasifica directo a la Liguilla del Apertura 2024

Las Chivas de Guadalajara se jugarán su boleto a la Liguilla en los tres duelos que le quedan a la campaña regular del Torneo Apertura 2024 y será este sábado cuado reciban a los Pumas de la UNAM en un compromiso por la Jornada 15, donde es indispensable obtener los tres puntos para seguir soñando con la clasificación directa.

El Rebaño Sagrado se coloca en el octavo lugar de la tabla general con 21 unidades, por lo cual requiere de vencer a los felinos que se encuentran por encima tres puntos, lo mismo que San Luis que cuenta con 23 unidades, por tal motivo el conjunto que dirige Arturo Ortega debe aprovechar la localía.

El problema que se viene para Chivas en el Play In

Uno de los objetivos que se han planteado en este certamen desde Chivas es entrar directo a la Fiesta Grande, para ello necesitan ganar al menos dos de los tres compromisos que tienen por delante, pero de no conseguirlo tienen amplias posibilidades de acceder al Play In, pero esto le traería algunos problemas importantes a los tapatíos.

Los rojiblancos van por su boleto a la Fiesta Grande. Foto: IMAGO

Y es que la Selección Mexicana jugará el partido de Ida de los Cuartos de Final de la Nations League el 15 de noviembre frente a Honduras como visitante y el martes 19 se realizará el duelo de Vuelta en Toluca, donde seguramente varios jugadores de Guadalajara serán convocados.

Las fechas de los partidos para el Play In son el jueves 21 de noviembre el 7 vs. 8 de la clasificación general y el 9 vs. 10, es decir dos días después de que el Tricolor haya entrado en acción y aunque los seleccionados ya estarán con sus respectivos equipos resultaría complicado que vean actividad en estos duelos.

Cabe recordar que el que salga victorioso de la serie entre el 7 y el 8 avanza a Liguilla y el perdedor se medirá al ganador de la otra serie y ahí saldrá el octavo lugar para los Cuartos de Final. Este partido se realizará el domingo 24 de noviembre, por lo que si el Rebaño clasifica al Play In corre el riesgo de prescindir de sus seleccionados.