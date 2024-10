El paso de Matías Almeyda por las Chivas de Guadalajara dejó grandes momentos que no pasan desapercibidos entre la afición luego de dos años y medio donde obtuvo cinco títulos de las siete finales que disputó, por ello desean que en alguna oportunidad regrese para una segunda etapa.

Sin embargo, por el momento tal parece que no se hará realidad porque el Pelado Almeyda declaró en días pasados que su intención es mantenerse en Grecia con el AEK Atenas, ante los rumores que lo colocan cerca del Rebaño Sagrado: “Un gran club en el que estuve y viví una etapa de mi vida muy linda, esos fans también me quieren porque en dos años y medio llegamos a 7 finales y ganamos 5 títulos, entonces quedó algo fuerte ahí. No he hablado con nadie, es mentira todo lo que se habla”.

Memote Martínez, el sueño de Matías Almeyda en la Final del 2017

Uno de los pasajes más extraños de Matías Almeyda con Chivas, es lo que sucedió en la Ida del 2017 cuando decidió darle ingreso a Guillermo Martínez, entonces un juvenil que había llegado procedente de Pachuca y apenas había jugado algunos minutos en aquel torneo, pero el timonel argentino decidió mandarlo a la cancha en el Juego de Ida frente a los Tigres de la UANL.

Memote solo estuvo un año en el Rebaño en el 2017. Foto: Imago7/Jorge Barajas

“Le pregunté, ¿por qué metiste a Memo Martínez en la Final contra Tigres? Un jugador que no sé si tenía 40 minutos en todo el torneo y que le permitiera jugar una Final del futbol mexicano con la camiseta de las Chivas de Guadalajara. Me dijo, ‘mira te voy a decir, nada más no quiero que lo publiques, una noche antes o un par de noches antes de la Final en Monterrey yo soñé que metía gol y que iba a la banca a festejar y no me quería quedar con eso’”.

“Le dio como 30 minutos y fue justo cuando entró él (Memote) que iban ganando 2-0 y se descompone el equipo, entre lo que dejó de hacer Miguel Ponce también y situaciones que se podrían analizar, pero a mí si me sorprendió mucho la respuesta de Matías, que es cabalero como los argentinos”, reveló el reportero de ESPN, Ernaldo Mortiz hace unos años al podcast Chivas Siempre.

Para el juego de Vuelta en el Akron Memote ya no fue considerado entre los jugadores que saltaron a la cancha, por lo que se puede considerar que fue campeón, pero su participación fue minima a lo largo de toda la campaña. Nunca puno competir en el ataque con Alan Pulido y Ángel Zaldívar, quienes en ese momento vivían su mejor etapa.