Las Chivas de Guadalajara han logrado darle cierta estabilidad a la plantilla con la elección de Arturo Ortega como el entrenador para lo que resta del Torneo Apertura 2024 una vez que se confirmó la salida de Fernando Gago y será al finalizar el certamen cuando se tome una decisión acerca del futuro en el banquillo del conjunto rojiblanco.

En el Rebaño Sagrado el nombre de Matías Almeyda empezó a causar revuelo en los días pasados, ya que algunos reportes desde ESPN señalaban que la directiva comandada por Amaury Vergara ya se había puesto en contacto con el Pelado, pero la noche del miércoles 30 de octubre el estratega afirmó que no ha hablado con nadie para volver a suelo mexicano.

Reporta Javier Alarcón el decepcionante plan de Chivas

Fue en la emisión de Futbol Picante de ESPN, la noche del miércoles, cuando el comentarista Javier Alarcón indicó que seguramente la dirigencia de Chivas esta planeando algo como lo que ha sucedido en el pasado reciente, cuando Marcelo Leaño y Ricardo Cadena terminaron por asumir la dirección técnica a largo plazo después de ser interinos.

“Se supone, por lo que cuentan que fue abarcando espacios (Matías Almeyda), que ya manejaba las llaves de donde estaba la cortadora de pasto y decidía dónde poner muebles. Yo creo que el Guadalajara va a aplicar la que viene manejando últimamente con Marcelo Leaño y Ricardo Cadena de dejar a Arturo Ortega”.

“Con esta onda de dejas al interino algunos partidos con un tipo de reacción y luego a mitad de temporada ya no te funciona el interino y entonces a buscar… Hay mucha diferencia entre esto de dejar al interino y buscar al Mesías, porque Matías Almeyda se convirtió en ese hombre que le puede devolver la grandeza”, fue parte de lo que explicó el comunicador.

Almeyda le rompe a corazón a Chivas

La mala noticia para el Rebaño es que Matías Almeyda salió a desmentir los supuestos contactos con los altos mandos, afirmando que su intención es quedarse mucho tiempo en el AEK de Atenas: “Un gran club en el que estuve y viví una etapa de mi vida muy linda, esos fans también me quieren porque en dos años y medio llegamos a 7 finales y ganamos 5 títulos, entonces quedó algo fuerte ahí. No he hablado con nadie, es mentira todo lo que se habla. No tengo tiempo, mi energía está puesta en que AEK tiene que ganar. Yo trato de no mentir”.