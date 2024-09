Si le preguntaran a Fernando Gago acerca de lo que significa haber quedado eliminado por América en los Octavos de Final de la Concachampions y después en las Semifinales de la Liguilla del Clausura 2024 seguramente no aceptaría el fracaso, pero la afición de las Chivas de Guadalajara no solo tiene muy fresco este recuerdo inmediato, sino lo que ha sucedido en los últimos Clásicos Nacionales de los años recientes.

Aunque es verdad que al timonel argentino no es responsable de lo que sucedió con otros técnicos en el banquillo, sí es un hecho que debe conocer la historia del Rebaño Sagrado para no volver a repetirla y es que desde hace ocho años que los rojiblancos no vencen a las Águilas en un partido de Liga.

La última vez que Chivas se impuso al América en un duelo de temporada regular fue en el 2017 cuando todavía eran dirigidos por Matías Almeyda y esto se dio en la cancha del Estadio Akron gracias a un solitario gol que marcó Ángel Zaldívar desde los once pasos. Justo en el torneo que fueron campeones por última vez.

A partir de ese momento se han enfrentado en 13 ocasiones en duelos dentro de la Liga MX y en ninguno de ellos han podido ganar, por el contrario, suman un récord perdedor que los coloca con la obligación de acabar con esta malaria y el sábado 14 de septiembre tendrán la mejor oportunidad porque es un hecho que llegan en mejor momento.

Fernando Gago solo ha vencido al América una vez Foto: Imago7/ Eloisa Sánchez

Guadalajara se coloca en la sexta plaza de la clasificación general con 11 puntos gracias a tres victorias, dos empates y un descalabro, mientras que los azulcremas pasan por un mal momento al colocarse en la decimosegunda posición con seis unidades, producto de dos victorias, sin empates y cuatro derrotas.

Fernando Gago solo tiene un triunfo sobre las Águilas

En el primer semestre del 2024, justo en la campaña de debut de Fernando Gago al frente del Rebaño, se enfrentaron en cinco ocasiones a los capitalinos. Dos en Concachampions donde quedaron eliminados en Octavos de Final, pese a que ganaron el duelo de Vuelta en el Estadio Azteca, pero en el Akron la goleada de 3-0 fue imposible de revertir, para el juego de Liga terminaron 0-0 y en las Semifinales de la Liga MX quedaron 0-0 en la Ida y 1-0 a favor de los azulcremas en la Vuelta, es decir, el único partido que Chivas ganó no sirvió más que para resguardar un poco de orgullo.